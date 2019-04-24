Fas'ta açlık grevindeki mahkumların sağlık durumu kötüye gidiyor

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar

Fas'ta ayrıca aralarında yazar, gazeteci ve sanatçıların yer aldığı onlarca kişinin imzaladığı dilekçeyle Rif Hareketi dosyasının bir çözüme ulaştırılması talebinde bulunuldu. Dilekçede bu durumun "ülkenin imajını zedelediği" belirtildi.

Endülüsi, açlık grevindeki tutukluların dosyalarının kapsamlı şekilde incelenmesi ve onların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yaşanan durumun görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Endülüsi, "Herkesin bu tutuklular karşısında sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." dedi.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Nebil el-Endülüsi, iki haftadır cezaevinde açlık grevi yapan Rif Hareketi üyelerinden bazılarının sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 5 Nisan'da görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen yirmişer yıl hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davada Rabii el-Eblak da 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

- Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler patlak vermişti.

İsmini gösterilerin patlak verdiği bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

