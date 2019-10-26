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Fas'ta cinsel tacizden yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 06:28 | Son Güncelleme

Fas'ta cinsel tacizden yargılanan gazeteciye 15 yıl hapis cezası

KAZABLANKA (AA) - Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce verilen 12 yıllık ceza kararına itirazın ardından kurulan İstinaf Mahkemesi, Buişrin'i suçlu bularak cezasını 15 yıla çıkardı.

Kazablanka'daki başında bulunduğu gazete merkezinden 23 Şubat 2018'de polis baskınıyla götürülen Buişrin'in davasına ilişkin gelişmeler ve mahkeme oturumları uluslarası ve yerel medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Başsavcılık, Buişrin'i 26 Şubat 2018'de "insan ticareti, cinsel taciz, cinsel sömürü amaçlı nüfuz ve teşhirle tehdit suçlarından" ceza mahkemesine sevketmişti.

Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında, şüphelinin işlediği suçlara ilişkin 8 kadına ait görüntülerin yer aldığı 50 video kasetine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Suçlamaların uydurma olduğunu söyleyen Buişrin, bunun sebebinin gazetesindeki köşesinde her gün kaleme aldığı sert muhalif yazılardan kaynaklandığını öne sürüyor.

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"Ahbar el-Yevm" gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin Fas

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