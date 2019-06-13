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Fas'ta evleri mühürlenen İslami hareket mensuplarına destek komisyonu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Fas'ta evleri mühürlenen İslami hareket mensuplarına destek komisyonu kuruldu

RABAT (AA) - Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi üyelerinin evlerinin mühürlenerek kapatılmasına üzerine, hedefteki isimlere destek amacıyla bir komisyon oluşturuldu.

Komisyon, Fas yönetiminin, Adalet ve İhsan Hareketi üyelerinden 4 kişinin evini kapatmasından bir gün sonra kuruldu.

Kazablanka'daki sivil kuruluşlar ve hukukçular tarafından oluşturulan komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerin yaptığı şey, yasaların açıkça ihlali, otoritenin kötüye kullanılması ve özel mülkün dokunulmazlığının ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 26 Haziran'da kapatılan evlerden birinin önünde dayanışma ve protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Adalet ve İhsan Hareketinden dün yapılan açıklamada, yetkililerin El-Madik, Tatvan ve Marakeş kentlerinde hareket üyesi 4 kişinin evini mühürlediği belirtilmişti.

Evlerin, hiçbir mahkeme kararı bulunmadan ve sahipleri yokken kapatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar farklı kentlerde kapatılan ev sayısının 14'e yükseldiği ve bunlar arasında hareketin Genel Sekreteri Muhammed İbadi'nin evinin de yer aldığı aktarılmıştı.

Fas makamları, Adalet ve İhsan Hareketinin "yasaklı" olduğunu iddia ederken, hareket ise 1980'li yıllarda resmi kuruluş iznini aldığını savunuyor.

Fas makamlarının geçen aylarda harekete mensup 6 kişinin evini kapatmasının ardından hareket, yargıya müracaat edeceğini duyurmuştu.

Yerel basında ise bu evlerin sahiplerinin, "evlerde izinsiz tadilat yaptığı, buralarda yasa dışı toplantıların düzenlendiği ve gizli mescit olarak kullanıldığı" yönünde haberler yer almıştı.

- Yasallık tartışması

Rabat Avukatlar Heyeti üyesi Abdulaziz Nuveydi, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, hareketin elindeki belgelerin yasa dışı olmadığını kanıtladığını bunun dışındaki siyasi sorunların ise başka mekanizmalar üzerinden tartışılması gerektiğini vurgulamıştı.

Hareketin anayasa ve kanunlar çerçevesinde faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Nuveydi, bu kişilerin mülkiyet edinme haklarından ve haklarını kullanmaktan ancak yargı yoluyla mahrum edilebileceğini söylemişti.

Nuveydi, "Bu soruna uygun bir çözüm bulunması gerekiyor. Mesele çok büyük. Sorun eğer siyasi ise çözüm de siyasi olmalı, vatandaşların hakları ellerinden alınmamalı." görüşünü savunmuştu.

Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi önceki yıllarda da bu tür baskılara maruz kalmıştı. 2017'de bakanlık ya da farklı kurumlarda görev yapan hareket üyesi 130 kişi memurluktan atılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet ve İhsan Hareketi Fas

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