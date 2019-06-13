Fas'ta evleri mühürlenen İslami hareket mensuplarına destek komisyonu kuruldu

RABAT (AA) - Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi üyelerinin evlerinin mühürlenerek kapatılmasına üzerine, hedefteki isimlere destek amacıyla bir komisyon oluşturuldu.

Komisyon, Fas yönetiminin, Adalet ve İhsan Hareketi üyelerinden 4 kişinin evini kapatmasından bir gün sonra kuruldu.

Kazablanka'daki sivil kuruluşlar ve hukukçular tarafından oluşturulan komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerin yaptığı şey, yasaların açıkça ihlali, otoritenin kötüye kullanılması ve özel mülkün dokunulmazlığının ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 26 Haziran'da kapatılan evlerden birinin önünde dayanışma ve protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Adalet ve İhsan Hareketinden dün yapılan açıklamada, yetkililerin El-Madik, Tatvan ve Marakeş kentlerinde hareket üyesi 4 kişinin evini mühürlediği belirtilmişti.

Evlerin, hiçbir mahkeme kararı bulunmadan ve sahipleri yokken kapatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar farklı kentlerde kapatılan ev sayısının 14'e yükseldiği ve bunlar arasında hareketin Genel Sekreteri Muhammed İbadi'nin evinin de yer aldığı aktarılmıştı.