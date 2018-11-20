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Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 mahkuma af

İSTANBUL (AA) - Fas'ta Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 hükümlü hakkında af kararı çıkarıldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed, Peygamber efendimizin doğum yıl dönümü dolayısıyla hüküm giyen 792 kişi hakkında af kararı verdi.

Umman Sultanlığı'nda da çeşitli suçlardan hüküm giymiş 298 mahkum hakkında 17 Kasım'da af kararı çıkarılmıştı. Kararın "Umman Ulusal Bayramı" ve Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü öncesi çıkarıldığına dikkat çekilmişti.

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af Fas Umman

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