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Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 03:54 | Son Güncelleme

Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki

Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi, ülkede liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesini öngören ve mecliste onaylanan "eğitim reformu" yasa tasarısına tepki gösterdi.

Ülkede iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisinde dün kabul edilen söz konusu yasa tasarısının "ülkedeki eğitimin geleceğini, anayasaya ve eğitimin gereklerine uygun olmayan seçeneklere bağladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin resmi Arapça ve Amazig dillerinin (Berberice) konumuna zarar verecek bütün kararların reddedildiği ve yabancı bir dilin eğitim dili olarak kabul edilmesinin kınandığı belirtildi.

Hareket, hükümet ve siyasi partilere, bundan sonraki yasama görevlerinde ülkenin anayasasını ihlal etmeyecek ve resmi dillerin konumunu koruyacak şekilde hareket etme çağrısı yaptı.

Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, dün Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç, hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oyları ile kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Tevhid ve Islah Hareketi

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