Fas'taki koalisyon hükümetinde kısmi değişiklik sinyalleri

Osmani, kısa sürede 6 partiden oluşan koalisyon hükümetini kurmasına rağmen daha önce PJD yönetiminin hükümette yer almasına karşı çıktığı UNFP ve UC'nin de koalisyona dahil edilmesi nedeniyle parti içinde "siyasi taviz" verdiği yönündeki eleştirilerin hedefi oldu.

Eski Başbakan'ın 6 ay süren koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalınca, Kral 6. Muhammed hükümeti kurma görevini bu kez PJD Ulusal Konsey Başkanı Sadeddin el-Osmani'ye verdi.

Benkiran'ın koalisyon görüşmeleri, PJD yönetiminin hükümette yer almasını istemediği Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), Anayasal Birlik Partisi (UC), Milli Bağımsızlar Birliği ve Halk Hareketinin dörtlü siyasi blok oluşturarak "hükümette blok olarak yer almayı dayatması" nedeniyle çıkmaza girdi.

Fas'ta 2017'de yapılan genel seçimlerden Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) birinci çıkmasının ardından Fas Kralı 6. Muhammed, hükümeti kurma görevini PJD Genel Başkanı ve eski Başbakanı Abdulilah Benkiran'a vermişti.

HALİD MECDUB - Fas'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani ve hükümetinin görev süresini yarılamasına rağmen koalisyondaki partiler arasında oluşan çatlak ve karşılıklı suçlamalar olası bir kabine değişikliği tartışmalarını gündeme getirdi.

Yerel basında çıkan bazı haberlerde görev süresinin ilk 2 yılını dolduran koalisyon hükümetinde bazı sorunlar yaşandığı ve bu nedenle kısmi bir kabine değişikliği olabileceğine işaret ediliyor.

Hükümette aksayan işleri yoluna koymak adına bir revizyona gidilebileceğini düşünen Faslı uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde, halihazırdaki tartışmalı dosyalar gölgesinde hükümette bir çatlak oluşabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

- Olası revizyona iten sebepler

Faslı siyaset uzmanı Bilal et-Telidi, bazı bakanlıklarda muhtemel bir değişikliğin hükümetin faaliyetleri ve performansıyla ilgili olduğunu söyledi.

Telidi, Başbakan Osmani'nin bu kapsamda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında bazı sorunlar ile yönetim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Eğitim şartlarının iyileşmesi için düzenlenen öğrenci eylemlerine dikkati çeken Telidi, Milli Eğitim Bakanlığının hatalarının siyasi bir maliyeti olduğunu ifade etti.

Telidi, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim durumunu protesto için haftalardır eğitime ara vermesi gibi yaşanan sıkıntıların da kısmi revizyon beklentilerine yol açtığını sözlerine ekledi.