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Fas'taki koalisyon hükümetinde kısmi değişiklik sinyalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Fas hükümetinde yaşanan bazı sorunlar, koalisyon hükümetinin geleceğinin olası bir revizyona bağlı olup olmadığına ilişkin soruları gündeme taşıdı - Faslı uzmanlar, son zamanlarda bazı yasa tasarılarının onaylanması ve eğitim gibi konularda alınan kararlarla birlikte bir kabine değişikliğine gidilebileceğini söyledi

HALİD MECDUB - Fas'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani ve hükümetinin görev süresini yarılamasına rağmen koalisyondaki partiler arasında oluşan çatlak ve karşılıklı suçlamalar olası bir kabine değişikliği tartışmalarını gündeme getirdi.

Fas'ta 2017'de yapılan genel seçimlerden Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) birinci çıkmasının ardından Fas Kralı 6. Muhammed, hükümeti kurma görevini PJD Genel Başkanı ve eski Başbakanı Abdulilah Benkiran'a vermişti.

Benkiran'ın koalisyon görüşmeleri, PJD yönetiminin hükümette yer almasını istemediği Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), Anayasal Birlik Partisi (UC), Milli Bağımsızlar Birliği ve Halk Hareketinin dörtlü siyasi blok oluşturarak "hükümette blok olarak yer almayı dayatması" nedeniyle çıkmaza girdi.

Eski Başbakan'ın 6 ay süren koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalınca, Kral 6. Muhammed hükümeti kurma görevini bu kez PJD Ulusal Konsey Başkanı Sadeddin el-Osmani'ye verdi.

Osmani, kısa sürede 6 partiden oluşan koalisyon hükümetini kurmasına rağmen daha önce PJD yönetiminin hükümette yer almasına karşı çıktığı UNFP ve UC'nin de koalisyona dahil edilmesi nedeniyle parti içinde "siyasi taviz" verdiği yönündeki eleştirilerin hedefi oldu.

Yerel basında çıkan bazı haberlerde görev süresinin ilk 2 yılını dolduran koalisyon hükümetinde bazı sorunlar yaşandığı ve bu nedenle kısmi bir kabine değişikliği olabileceğine işaret ediliyor.

Hükümette aksayan işleri yoluna koymak adına bir revizyona gidilebileceğini düşünen Faslı uzmanlar, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmelerde, halihazırdaki tartışmalı dosyalar gölgesinde hükümette bir çatlak oluşabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

- Olası revizyona iten sebepler

Faslı siyaset uzmanı Bilal et-Telidi, bazı bakanlıklarda muhtemel bir değişikliğin hükümetin faaliyetleri ve performansıyla ilgili olduğunu söyledi.

Telidi, Başbakan Osmani'nin bu kapsamda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarında bazı sorunlar ile yönetim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Eğitim şartlarının iyileşmesi için düzenlenen öğrenci eylemlerine dikkati çeken Telidi, Milli Eğitim Bakanlığının hatalarının siyasi bir maliyeti olduğunu ifade etti.

Telidi, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim durumunu protesto için haftalardır eğitime ara vermesi gibi yaşanan sıkıntıların da kısmi revizyon beklentilerine yol açtığını sözlerine ekledi.

- Kabine revizyonu öncesinde yaşanan değişimler

Faslı siyasi analist Reşid Lezrak da ülkenin hükümet değişikliği gerektiren bazı dönüşümlere tanıklık ettiğini dile getirdi.

Bu bağlamda ülkede gerçekleştirilen kalkınma modeli üzerindeki değişimin ilk hamle olduğuna dikkati çeken Lezrak, hükümetin birtakım yetkilerinin başka kesimlere verilmesini öngören yasa tasarılarının onaylanmasının da bu değişimler arasında yer aldığını belirtti.

Lezrak, "eğitim reformu" çerçevesinde hazırlanan yasa tasarısı gibi halihazırda askıda olan tartışmalı dosyaların gölgesinde gerçekleşecek herhangi bir revizyonun, hükümetin çoğunluğunda sorun teşkil edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir değişikliğin hükümetin çalışmalarının bir değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Lezrak, koalisyondaki karşılıklı suçlamaların da hükümetin çalışmalarını ve prestijini etkilediğini söyledi.

Lezrak, hükümet çalışmalarının çıtasını yükseltmek adına, değişikliğin hoşnut olunacak şekilde değil de liyakat ve yeterliliğe göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümet kulislerinden de yakın zamanda kısmi bir revizyona gidilebileceğine ilişkin sesler yükseliyor. Ancak değişimin hangi bakanlıkları kapsayacağına ilişkin bilgi verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Sadeddin el-Osmani Fas

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