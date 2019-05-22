Fas'taki yardım faaliyetlerinde sosyal medya etkisi

AHMET BİN TAHİR - Fas'ta özellikle ramazan ayında gerçekleştirilen yardım faaliyetleri son yıllarda sosyal medya üzerinden daha etkin şekilde yürütülüyor.

Faslı aktivistlerin yardımlaşmaya dikkati çeken sosyal medya paylaşımları ramazanda daha çok ses getiriyor ve bu kapsamdaki çalışmalarda etkin rol oynuyor.

Sosyal medyanın hayır ve yardımlaşma faaliyetlerinde kilit bir konumda olduğunu, böylece daha geniş çevrelere ulaşabildiklerini ifade eden Faslı aktivistler, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fas'ta birkaç yıldır faaliyet gösteren Yardım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bakur, genellikle ramazan aylarında yardımlaşma duygusunun arttığını belirtti.

Dayanışma ruhunun halkın birbirini anlayabilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakur, "Sosyal medyanın, bazı insani durumların aktarılmasındaki rolü önemli." dedi.

Yardımlaşma derneklerinin sosyal medya hesaplarından hem bilgilendirme hem de ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısı yapıldığını söyleyen Bakur, bu ramazan ayındaki faaliyetleri kapsamında 4 bin kişiye iftar verildiğini, ihtiyaç sahiplerine 5 bin ramazan paketi ulaştırıldığını ve 3 bin yetime bayramlık tedarik edildiğini sözlerine ekledi.