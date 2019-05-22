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Fas'taki yardım faaliyetlerinde sosyal medya etkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformları Fas'ta yürütülen yardım faaliyetlerinde özellikle son birkaç yıldır etkin rol oynuyor - Yardım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bakur: "Sosyal medyanın, bazı insani durumların aktarılmasındaki rolü önemli" - Fas Siyasi Analiz Enstitüsü Müdürü Muhammed Misbah: "Devlet tarafından uygulanan bazı bürokratik engellere takılmadığı için sosyal medyadaki yardım faaliyetleri daha başarılı oluyor"

AHMET BİN TAHİR - Fas'ta özellikle ramazan ayında gerçekleştirilen yardım faaliyetleri son yıllarda sosyal medya üzerinden daha etkin şekilde yürütülüyor.

Faslı aktivistlerin yardımlaşmaya dikkati çeken sosyal medya paylaşımları ramazanda daha çok ses getiriyor ve bu kapsamdaki çalışmalarda etkin rol oynuyor.

Sosyal medyanın hayır ve yardımlaşma faaliyetlerinde kilit bir konumda olduğunu, böylece daha geniş çevrelere ulaşabildiklerini ifade eden Faslı aktivistler, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fas'ta birkaç yıldır faaliyet gösteren Yardım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bakur, genellikle ramazan aylarında yardımlaşma duygusunun arttığını belirtti.

Dayanışma ruhunun halkın birbirini anlayabilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakur, "Sosyal medyanın, bazı insani durumların aktarılmasındaki rolü önemli." dedi.

Yardımlaşma derneklerinin sosyal medya hesaplarından hem bilgilendirme hem de ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısı yapıldığını söyleyen Bakur, bu ramazan ayındaki faaliyetleri kapsamında 4 bin kişiye iftar verildiğini, ihtiyaç sahiplerine 5 bin ramazan paketi ulaştırıldığını ve 3 bin yetime bayramlık tedarik edildiğini sözlerine ekledi.

- "Veresiye defterlerinin kapatılması" çağrısı

Sosyal medyada platformlarında gerçekleştirilen yardım faaliyetleri çerçevesinde alışılmışın dışında bazı girişimlere de rastlanıyor.

Faslı yapımcı ve yönetmen Raşid el-Vali'nin sosyal medya üzerinden başlattığı "veresiye defterlerinin kapatılması" etiketiyle başlattığı girişim büyük beğeniyle karşılandı.

Yönetmen Vali, hazırladığı videolarda, veresiye defterlerinde biriken borçlar nedeniyle hem bakkal hem ihtiyaç sahibi müşterilerin yaşadığı sorunlara ışık tuttu.

- Sosyal medyadaki yardım faaliyetleri daha hızlı ve başarılı

Fas Siyasi Analiz Enstitüsü Müdürü Muhammed Misbah, sosyal medyanın hayır işleri de dahil olmak üzere pek çok alanda büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Sosyal medyanın, bilgileri kısa sürede düşük maliyetle geniş çevrelere ulaştırma imkanı verdiğine işaret eden Misbah, sadece Facebook'taki Faslı kullanıcı sayısının 16 milyona ulaştığını söyledi.

Misbah, "Devlet tarafından uygulanan bazı bürokratik engellere takılmadığı için sosyal medyadaki yardım faaliyetleri daha başarılı oluyor. Ramazan ayındaki yardım girişimleri sosyal medyada yetkili makamların denetimi olmaksızın daha etkili." dedi.

- Genç nüfus ve sistemli çalışma

Faslı aktivist Muhammed de yardım faaliyetlerinde gençlerin yoğun şekilde kullandığı sosyal medya platformlarının son zamanlarda daha çok tercih edildiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmaların belirli bir sisteme göre yapıldığını aktaran Muhammed, "İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ramazan kumanyalarının miktarı ve şekli belirleniyor. 10 ya da 15 dolar arasında değişen ramazan paketlerinde un, şeker, çay gibi temel malzemeler bulunuyor." dedi.

Muhammed, sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek amacıyla yürütülen yardım faaliyetlerinde bağışların ayni ya da nakdi yapıldığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Ramazan sosyal medya

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