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Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

30.11.2020 02:19 | Son Güncelleme:
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Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Habertürk'te Teke Tek Bilim programında izleyicinin "Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz" sorusu sonrası Fatih Altaylı küplere bindi. Soruya sinirlenen Altaylı, "A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlılara falan satıyorsun, bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun." dedi.

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek Bilim programında "Mars'ta enerji kaynakları var mı?" konusunu konuşurken izleyiciden gelen soru sonrası sunucu Fatih Altaylı sinirlendi.

"MİLLETİN KAFASINI BULANDIRIYORSUN"

İzleyicinin "Dünya pandemiyi, ekonomiyi konuşurken sen kimden emir alıyorsun da milletin kafasını bulandırıyorsun, Mars'a hanginiz gittiniz de bunları anlatıyorsunuz?" sorusuna öfkelenen Altaylı, şu yanıtı verdi:

"BU BEYİNSİZ BİLE SANA İLTİFAT OLACAK"

"A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlılara falan satıyorsun, bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun.

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"ALLAH'TAN SİZİ TAKMIYORUZ BİZ"

Bunları konuşmadığın için böyle bir mesaj çeken ahmaklar sürüsüyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bunları konuşacağız kardeşim. Pandemi konuştuğumuz zaman diyorsunuz ki "vay pandemi konuşmak için hangi mihraklardan emir aldınız? Size kalırsa hiç konuşmamak lazım. Allah'tan sizi takmıyoruz biz. Çünkü adam olmadığınızı düşünüyoruz. O yüzden bizi seyretmeyin kardeşim gidin pandemi, ekonomi seyredin. Survivor falan seyredin, magazin programı seyredin. Beni seyretmeyin asabımı bozmayın. Gerçekten sinirleniyorum. Sizlerle aynı havayı solumaktan dolayı mutsuz oluyorum. Çünkü gerçekten dünyanın kısıtlı kaynaklarını sizin gibilerin tüketmesine üzülüyorum.

"SİZİN İÇİN DEĞİL ÇOCUKLARINIZ İÇİN KONUŞUYORUZ"

Bunları konuşacağız biz çünkü belki sizin çocuklarınız insan gibi yaşarlar. Sizin çocuklarınız belki başka uluslarının sermayelerinin yanında çalışmak zorunda kalmazlar. Sizin için değil çocuklarınız için konuşuyoruz tamam mı aptallar?"

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