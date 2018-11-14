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Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı "Bunlar provokasyonsa, Diyanet bunun neresinde" başlıklı yazısında, geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın kendisine mektup yazdığını belirtti. Altaylı, Oktar'a yönelik olarak "Bana bir daha mektup falan yazayım deme" dedi.

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Fatih Altaylı, "Bunlar provokasyonsa, Diyanet bunun neresinde" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen aylarda tutuklanan Adnan Oktar'ın kendisine mektup yazdığını söyledi.

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"Adnan Oktar cezaevinden mektup yazarak 'Ben masumum, size karşı yapılan her şeyi Fırat Develioğlu yaptı. Benim haberim yoktu' diyor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Bak Adnan Oktar. Türkiye'de herkesi kandırabilirsin. Herkese tehdit ve şantaj yağdırabilirsin. Herkesi masum olduğuna inandırabilirsin. Ama beni değil. Senin ve çetenin ne olduğunu 1990'ların başından beri takip eden ve yazan, çizen yargıya taşıyan ben yemem. Bana bir daha mektup falan yazayım deme. O kirli ellerden çıkan kağıda dokunmuyorum bile haberin olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Habertürk Fatih Altaylı adnan oktar mektup fırat develioğlu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
devletin polisine hakaretler yağdıran bir adam çıkıp had ve hadsizlikten bahsediyor. taş öı yağacak başımıza ne....
Fatih Altaylı... Ağzının ne kadar kirli olduğunu kahraman polisimize ettiğin hakaret ve küfürlerle biz çok iyi biliyoruz.. Böyle milleti basamak yapıpda kendini sütten çıkmış ak kaşık numaralarina yatma, Türk halkı senin ne olduğunu çok çok iyi biliyor...
Demekki bir yerde yollarınız kesişmiş. sizden yardım bekliyor. Neden bir başkasına mektup yazmıyorda sana yazıyor.
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