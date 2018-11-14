Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Fatih Altaylı, "Bunlar provokasyonsa, Diyanet bunun neresinde" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen aylarda tutuklanan Adnan Oktar'ın kendisine mektup yazdığını söyledi.

"Adnan Oktar cezaevinden mektup yazarak 'Ben masumum, size karşı yapılan her şeyi Fırat Develioğlu yaptı. Benim haberim yoktu' diyor" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Bak Adnan Oktar. Türkiye'de herkesi kandırabilirsin. Herkese tehdit ve şantaj yağdırabilirsin. Herkesi masum olduğuna inandırabilirsin. Ama beni değil. Senin ve çetenin ne olduğunu 1990'ların başından beri takip eden ve yazan, çizen yargıya taşıyan ben yemem. Bana bir daha mektup falan yazayım deme. O kirli ellerden çıkan kağıda dokunmuyorum bile haberin olsun.

