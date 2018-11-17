Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Habertürk TV’deki Teke Tek programında AK Parti'de de adı geçen Mansur Yavaş'ın kendisine mesaj yolladığını yazan Altaylı, Yavaş'ın AK Parti'den aday olmayı asla düşünmediğini belirtti. Altaylı, Yavaş'ın mesajında şu ifadeleri kullandığını yazdı:

“Fatih Bey merhabalar. TV’de izlediğim kadarı ile AK Parti'den aday olabileceğimi ve AK Parti'ye yakınlaştığımı söylediniz. Gerçek durum şudur. Bazı AK Partililer, benim aday olmam konusunda istekli olup, yoklama yaptılar. Ben de uygun bir dille ‘Belki makam sahibi olurum ama itibarımı kaybederim’ diyerek teşekkür ettim. Bu konudaki mesaj ve benim yanıtım kayıtlıdır. Kısacası benim bir talebim olmamıştır”

Mansur Yavaş'ın bu mesajı bilgi maksatlı yazdığını ancak yayınlanmasını istemediğini belirten Altaylı, "Ben ise yayınlamayı tercih ediyorum. Kusura bakmasın. Belli ki, resmi bir teklif değil ama bir nabız yoklaması ya da bazı AK Partililerin kendi kendine işgüzmesi. Hangisi ise. En azından Mansur Yavaş’ın her partinin kapısını çalan bir “Kubi” olmadığını anlamış olduk" ifadesini kullandı.

