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Fatih Altaylı'dan olay 'Suriyeli cumhurbaşkanı' iddiası! 'Çocuklarınız görecek' diyerek açıkladı: Şaşırmayın! parti kuracaklar...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.03.2024 13:55
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Suriye kökenli adaylara yönelik kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Gazeteci Fatih Altaylı, gündem yaratacak iddialarda bulundu. "Hiç şüpheniz olmasın. Bu kadarla da kalmayacak" diyen Altaylı, örnek olarak da Almanya'yı gösterdi. Altaylı, "Siz görmezseniz bile çocuklarınız Suriyeli bir Türkiye Cumhurbaşkanı görecek" dedi.

Fatih Altaylı'dan olay 'Suriyeli cumhurbaşkanı' iddiası! 'Çocuklarınız görecek' diyerek açıkladı: Şaşırmayın! parti kuracaklar...

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken; gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Yerel seçimlerdeki Suriye asıllı adaylarla ilgili yürütülen tartışmalara değinen gazeteci Altaylı, bu konuda kendisine çok sayıda mail ve mesaj geldiğini belirtti.

"ÇOCUKLARINIZ SURİYELİ BİR TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI GÖRECEK"

Bu duruma 'şaşırmayın' diyen Altaylı, Almanya örneğini verdi. Almanya'ya giden Türk işçilerin çocuklarının milletvekili, belediye başkanı olduğunu hatırlatan Altaylı, "Siz görmezseniz bile çocuklarınız Suriyeli bir Türkiye Cumhurbaşkanı görecek" diye konuştu.

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"YEREL SEÇİM ÖNCESİ MESAJLAR GELİYOR"

Altaylı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Siz okurlardan sık sık mailler ya da mesajlar geliyor. Şurada Suriye asıllı belediye meclis adayı var, burada Afgan asıllı bilmem ne adayı var diye. Şaşırmayın. Olacak. Bunları gördük. Türkiye’den Almanya’ya giden Türk işçilerin çocukları, milletvekili oldu, belediye başkanı oldu, bakan oldu.

Şimdi de bize gelen Suriyeliler, Afganlar, Afrikalıların çocukları vekil olacak, belediye başkanı olacak, bakan olacak, cumhurbaşkanı olacak. Hiç şüpheniz olmasın.

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"İLERİDE PARTİ DE KURACAKLAR"

Bu kadarla da kalmayacak. Nasıl şimdi AKP, Almanya’da Türklere parti kurdurmaya çalışıyorsa, birkaç sene sonra Suriye lideri Türkiye’deki Suriyelilere, o Afganları Türkiye’ye yollayan irade Afganlara parti kurduracak.

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Siz görmezseniz bile çocuklarınız Suriyeli bir Türkiye Cumhurbaşkanı görecek. Tabii o gün hâlâ adında Türkiye’nin adında Türkiye var ise!”

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