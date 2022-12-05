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Fatih Altaylı'dan tepki dolu paylaşım "Siz insan mısınız?" diyerek çıkıştı: Bir veya birkaç ruh hastası...

05.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Altaylı sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyle gündeme geldi. Paylaşımında Nişantaşı'nda kedilerin mama kaplarına zehirli mama bırakanların olduğunu duyuran Altaylı bunun sonucunda onlarca kedinin öldüğünü, sahipli köpeklerin hastalandığını ve hatta bazılarının uyutulacağını belirtti. Yaşananlara yaptığı paylaşımla tepki gösteren Altaylı "Siz nasıl insansınız? Siz insan mısınız?" diyerek çıkıştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda kişiden yorum aldı.

Fatih Altaylı'dan tepki dolu paylaşım "Siz insan mısınız?" diyerek çıkıştı: Bir veya birkaç ruh hastası...

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Paylaşımında Nişantaşı'nda yaşanan bir olayı anlatan Altaylı, olaya ve olayın faillerine büyük tepki gösterdi. Paylaşımında "Siz insan mısınız?" diyerek çıkışan Altaylı'nın gönderisine sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. İşte detaylar...

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"ONLARCA KEDİ ÖLDÜ! SAHİPLİ KÖPEKLERİN BAZILARI KOMADA VE UYUTULACAK"

Altaylı paylaşımında "Bir veya birkaç ruh hastası Nişantaşı’da kedilerin mama yediği kaplara zehirli mama bırakmış. Onlarca kedi öldü bu kaplardan atıştıran sahipli köpekler hastalandı. Bazıları komada ve uyutulacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında tepkisini dile getiren Altaylı "Siz nasıl insansınız. Siz insan mısınız! O kediler size ne zarar verdi" dedi.

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