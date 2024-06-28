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  4. Fatih Altaylı ortaya çıkardı: Aylardır medyada boykot çağrısı yapıp, Coca Cola sponsorluğunda otele, ulaşıma tek kuruş ödemeden Almanya'ya gidip maçı izlediler!

Fatih Altaylı ortaya çıkardı: Aylardır medyada boykot çağrısı yapıp, Coca Cola sponsorluğunda otele, ulaşıma tek kuruş ödemeden Almanya'ya gidip maçı izlediler!

28.06.2024 13:28
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Fatih Altaylı bugünkü programında çok konuşulacak bir bilgiyi paylaştı. Yöneticisi oldukları internet sitelerinde, Youtube kanallarında İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapıp vatandaşı Coca Cola almamaya davet ettiler. Gün sonunda ne oldu? Bu medya mensupları Coca Cola sponsorluğunda Almanya'ya gitti! Üstelik uçak bileti, konaklama ve maç bileti dahil 1 TL bile ödemeden! Hükümete yakın isimler arasında hem çok şaşıracağınız hem de hiç şaşırmayacağınız kişiler var.

Fatih Altaylı ortaya çıkardı: Aylardır medyada boykot çağrısı yapıp, Coca Cola sponsorluğunda otele, ulaşıma tek kuruş ödemeden Almanya'ya gidip maçı izlediler!

İsrail’i protesto için bazı markaları boykot etme çağrısında bulunan gazeteci ve internet sitesi yöneticilerinin o markalardan biri olan Coca-Cola aracılığıyla Euro 2024’e gitmesi gündem yarattı. Bu gerçeği Fatih Altaylı ortaya çıkardı.

Gazeteci Fatih Altaylı da Euro 2024’ün sponsorlarından olan Coca-Cola’nın davetiyle maç izlemeye giden gazeteci ve köşe yazarlarından kimler olduğunu sorarak dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Altaylı Youtube kanalından yayınladığı bugünkü yayınında “Özellikle iktidar yanlısı, İsrail karşıtı olduklarını anlatan medyadan Kimler Coca-Cola’nın davetlisi olarak maçları izlemeye gitti?” diye sorarak şu ifadeleri kullandı:

"MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN MEDYA COCA COLA İLE MAÇA GİTTİ!"

“Ama sorarsan bunlar Coca Cola'nın İsrail destekli, İsrail destekçisi falan filan… Peki abiciğim yani madem onlar İsrail destekçisi… Kimler Coca Cola'nın davetlisi olarak EURO 2024’teki maçları izlemeye gittiler. Özellikle de hükümet yanlısı İsrail aleyhtarı olduğunu mangalda kül bırakmayarak anlatan medyadan…

Çünkü Coca Cola dünya kupalarının ve avrupa şampiyonlarının, olimpiyatların 40 senedir en büyük sponsorudur. Yani Türkiye Coca-Cola da buradan her dünya kupasında her olimpiyatta her avrupa şampiyonasında buradan gazetecileri, gazete yöneticilerini, hatta bazı iş adamlarını falan da alır oradaki maçlara götürür.

“HADİ ÇIKSIN BİR TANESİ DE DESİN Kİ BEN GİTTİM!”

Bu sefer hangi iktidar yanlısı ‘anti Coca Cola’cı, gazeteciler ve gazete yöneticileri, medyacılar ve medya yöneticileri Coca-Cola ile maçları beleş izlemeye gittiler. Allah aşkına bir açıklasınlar şunu! Gık demezler! Kimseden çıt çıkmaz! Hadi açıklayın! hadi bir tane çıksın desin ki kardeşim ben gittim ve Coca-Cola ile gittim göğsümü gere gere söylüyorum! Bir tanesi desin demez. Ben de bunları öğreneceğim inşallah bir gün.”

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İşte Coca-Cola’yı protesto eden haberlere imza atıp davetli olarak maç izlemeye giden internet haber sitelerinden bazı örnekler:

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Express


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Coca-Cola Fatih Altaylı maç bileti euro 2024
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