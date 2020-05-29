Fatih Altaylı'ya Buket Aydın'dan yanıt

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın'ın Habertürk ile anlaştığı iddia edilmiş ve konuya ilişkin Fatih Altaylı şu açıklamaları yapmıştı:

"Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın'ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner Grubu'ndaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş."

ALTAYLI'NIN AÇIKLAMASINA BUKET AYDIN'DAN YANIT



Altaylı'nın bu açıklamasına Buket Aydın'dan yanıt geldi. Aydın açıklamasında şunları ifade etti:

"Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın. Çünkü ne yazık ki siz böyle yapınca o kurumlarda sadece yazan çizen ve 'herhangi bir yönetim görevi olmayan' şahıslar gündeme gelmeyi özledikleri için benimle alakalı paylaşımlar yapıyor."