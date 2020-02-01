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Fatih Erbakan: “57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde tek vücut haline getirilmesi gerek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye’nin de D8 öncülüğünde asıl hedef olan D60’ın kurulması için gerekli adımları atması gereklidir.

Fatih Erbakan: “57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde tek vücut haline getirilmesi gerek”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye’nin de D8 öncülüğünde asıl hedef olan D60’ın kurulması için gerekli adımları atması gereklidir. Siyonizm laftan değil güçten anlar da onun için. Onun anlayacağı gücü ortaya koyabilmek ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’nin kurulması lazım, 57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde tek vücut haline getirilmesi gerek” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Merkezde Partili İl Başkanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Erbakan, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilediğini belirtti. Deprem bölgesine giderek vatandaşların yanlarında olduklarını aktaran Erbakan, “Bölgedeki teşkilatlarımız AFAD, arama kurtarma ekiplerine ellerinden gelen tüm imkanlarla yardım etiler. Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinden her türlü imkanlar seferber edilerek bölgeye ulaştırıldı. Yaralılara geçmiş olsun ve yakınları vefat edenlere de taziye ziyaretinde bulundu. Allah inşallah ülkemizi bu gibi afet ve belalardan korusun” diye konuştu.
Erbakan, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depreminde 17 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini sonraki zaman diliminde ise Japonya’da meydana gelen çok daha şiddetli bir depremde bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak,” Bunlar, ‘deprem değil tedbirsizlik öldürür’ sözünü açık şekilde göstermektedir. Biz Türkiye olarak tedbirli miyiz? Malesef hayır. Dünyada belki depremi en çok konuşan ülke biziz ama tedbir konusunda belki en geri kalmış ülke biziz. Türkiye’de deprem haritasına göre 50 ilimiz birinci dereceden deprem bölgesinde yer alıyor. Yapı denetimi zorunluluğu getirilen il sayısı ise 19. Türkiye’yi eşit tutmamız, adil davranmamız gerek. Bu adaletsizlikten acilen dönmemiz gerekmektedir. Yapı denetimleri sadece ticaret maksatla ve ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla yapılıyor. Öğrencilerimize, gençlerine ve bütün milletimize de deprem ve korunma eğitimlerinin gelişmiş ülkeler seviyesinde verilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump’ın “yüzyılın planı” adıyla açıkladığı sözde planı değerlendiren Erbakan, “Dünya siyonizmin bir maşası olarak hareket eden o koltuğa dünya siyonizmi tarafından oturtulan Trump yüzyılın planı adı altında bir plan açıkladı. Amerika’nın gerçek yüzü, Avrupa’nın gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz bunları 50 seneden beri söylüyoruz. Filistin halkının geleceğini tayin etme Hakkı Trump’a ve Netanyahu’ya değil doğrudan doğruya Filistinlilere ve Filistin’e ve Kudüs’ün ve Mescidi aksanın üzerinde söz sahibi olma hakkı da doğrudan doğruya İslam alemine ve müslümanlara aittir” ifadelerini kullandı.
İsrail’in asıl hedefi olan “Büyük İsrail” yolunda artığı bu adımları asla kabul etmediklerini belirten Erbakan, “Bu adla sunulan plana şiddetle karşı çıkıyoruz. Müslümanların kutsalı olan Kudüs’ün bu şekilde oldu bittiye getirerek yutulmasına asla rıza gösteremeyiz. Eğer Amerika İsrail’i bu kadar seviyorsa alsın İsrail’i Amerika’ya götürsün ona Amerika’daki eyaletlerinden birini versin. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütün bu sıkıntıların asıl ilacı olan D8 organizasyonuna sahip çıkmalıdır. Türkiye’nin de D8 öncülüğünde asıl hedef olan D60’ın kurulması için gerekli adımları atması gereklidir. Siyonizm laftan değil güçten anlar da onun için. Onun anlayacağı gücü ortaya koyabilmek ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’nin kurulması lazım, D8 organizasyonunun asıl maksadına uygun olarak çalıştırılması, 57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde tek vücut haline getirilmesi gerek” açıklamasında bulundu.
Erbakan, 9 Şubat pazar günü saat 14.00’te Sakarya kent meydanında “Seninleyiz Kudüs” mitingi gerçekleştireceklerini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtmasına ilişkin konuşan Erbakan, “Bu utanmazca, küstahca hareketi en şiddetli şekilde kınıyoruz. O yırtıp çöpe atmaya kalktığınız şanlı bayrak bizim şehitlerimizin kefen örtüsüdür. AB ile tüm ilişkilerimizi askıya almamızı gerektirecek bir harekettir. O edepsiz vekil acilen men edilmelidir” dedi.

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