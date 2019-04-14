Fatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2002 yılında sadece vatandaşın bireysel olarak bankalara borcunun 6 milyar lira olduğunu belirterek, "2018 yılına gelindiğinde 550 milyar liraya çıkıyor. Bu, bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış demek. Bu tam bir felakettir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Fatih Erbakan, Andımız tartışmalarının kimseye bir fayda getirmeyeceğine değinerek,"Türkiye'mizde uzun zamandan beri bir Andımız tartışması sürüp gidiyor. Bu Andımız'ı okusak mı, okumasak mı aylardan beri bu tartışmaların içerisindeyiz. Biz milli görüş olarak ne diyoruz; ey benim değerli kardeşim, ey 82 milyon memleket evladı, sen dış güçler tarafından sömürüldükten sonra, işsizliğe, fakirliğe, açlığa mahkum edildikten sonra firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline getirildikten sonra kardeş kanı aktıktan sonra, terör alıp başını gittikten sonra, ne mutlu Türk'üm desen ne olur, ne mutlu Kürt'üm desen ne olur? Biz insanlarımızın ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm, ne mutlu Arap'ım diyerek değil; biz insanımızın ne mutlu çalışacak işim var, ne mutlu huzur içinde yaşayacak vatanım var, ne mutlu kimseye muhtaç olmadan evimi geçindirecek gelirim var diyerek mutlu olmalarını sağlayacağız. Asıl mutluluk budur." dedi.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin en temel meselelerinden birisi olan ekonomi konusuna en büyük hassasiyeti gösteriyoruz. Bugün Türkiye'de 82 milyon vatandaşın uçan kuşa borcu var. Biz millet olarak Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Özel sektör, devlet ve millet olarak toplam borcumuz 900 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu 900 milyar dolar borçtan dolayı her sene devlet, millet ve özel sektör 100 milyar dolar borç faizi ödemek zorundayız. Bu Erbakan Hoca'mızın tabiriyle 'Firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline gelmişiz haberimiz yok' Sadece vatandaşın bireysel olarak bankalara borcu 2002 yılında 6 milyar lirayken, 2018 yılına gelindiğinde 550 milyar liraya çıkıyor. Bu, bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış demek. Bu tam bir felakettir."