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Fatih Erbakan'dan akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine tepki

23.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıtta ÖTV düzenlemesiyle birlikte gelen zamlara tepki göstererek, "Vatandaşın sağ cebinden alıp sol cebine koyma alışkanlığı, millete kaşıkla verip kepçeyle alma uygulaması devam ediyor" dedi.

Fatih Erbakan'dan akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerine gelen zamları eleştirdi. Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) artırılmasına tepki gösteren Erbakan, "Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.86 TL’den 1.33 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.03 TL’den 1.58 TL’ye çıkarıldı. ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.72 TL’den 1.29 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.28 TL’den 0.81 TL’ye yükseltildi. Geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden ‘15.5 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapıldığına göre, bu ÖTV artışıyla bu senenin kalan 7 ayında akaryakıt ürünlerinden yaklaşık ‘25 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapılacak. Bu ne demektir? Büyük reklamlarla anlata anlata bitiremedikleri tam kapanma desteği olarak esnafa verilecek olan 4.5 milyar TL’lik hibe, ÖTV artışıyla 1,5 ayda vatandaştan tahsil edilecek demektir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN GÖREVİ İLAVE KAYNAK ÜRETMEKTİR"

Vatandaşa salgın boyunca verilen desteklerin bu zamlar ile birlikte 83 milyona ödettirileceğini belirten Erbakan, "Yaklaşık 15 aydır süren salgın döneminde milyonlarca esnafımıza ve vatandaşımıza verilen bütün sözde desteklerin toplamı da, bu yeni ÖTV zammıyla önümüzdeki aylarda 83 milyondan tamamen geri alınacak. Yani vatandaşa verilen sözüm ona destekler, yine vatandaşın cebinden fazlasıyla geri alınmış olacak. Hükümetlerin görevi vatandaşa kaşığın ucuyla verip sapıyla çıkarmak değil, ilave kaynak üretmek ve bu kaynakla halkına gerçek manada katkı sağlamak, vatandaşının refah seviyesini artırmaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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