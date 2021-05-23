Fatih Erbakan'dan akaryakıttaki ÖTV düzenlemesine tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerine gelen zamları eleştirdi. Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) artırılmasına tepki gösteren Erbakan, "Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.86 TL’den 1.33 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.03 TL’den 1.58 TL’ye çıkarıldı. ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.72 TL’den 1.29 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.28 TL’den 0.81 TL’ye yükseltildi. Geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden ‘15.5 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapıldığına göre, bu ÖTV artışıyla bu senenin kalan 7 ayında akaryakıt ürünlerinden yaklaşık ‘25 milyar TL’ ÖTV tahsilatı yapılacak. Bu ne demektir? Büyük reklamlarla anlata anlata bitiremedikleri tam kapanma desteği olarak esnafa verilecek olan 4.5 milyar TL’lik hibe, ÖTV artışıyla 1,5 ayda vatandaştan tahsil edilecek demektir" ifadelerini kullandı.