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Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: İktidara gelince kaldıracağız

12.12.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını söyledi.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: İktidara gelince kaldıracağız

Partisinin il kongresi için Burdur'a gelen Fatih Erbakan, Öğretmenevi Salonu'nda yapılan kongrede partililere hitap etti. Erbakan, "Türkiye'de nüfusun yüzde 80'lik, 90'lık kesiminin mağdur olduğu en önemli konu ekonomik kriz konusudur. Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak çok açık bir şekilde görüyorum ki, Türkiye'de milyonlarca insanımız bugün ekonomik krizle boğuşmaktadır" dedi.

"TÜRKİYE'DE İŞSİZLER ORDUSU 10 MİLYON SEVİYESİNE GELMİŞ"

Erbakan şunları söyledi:

"Esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, asgari ücretlisiyle, hayvancılıkla uğraşanıyla, KOBİ'siyle neresinden bakarsanız bakın şu anda büyük bir geçim derdi, alım gücünün düşmesi, fakirleşme haftalardır aylardır evine herhangi bir ekmek götürememe, bir kuruş para kazanıp da evine, çoluğuna çocuğuna götürememe derdi ile karşı karşıyadır. Bir de bütün bunların yanında 106 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip işsizler ordumuz. Türkiye'de toplam işsiz sayısı bugün 10 milyon seviyesine gelmiş. Yunanistan'ın nüfusundan fazla diyorduk. Hesabını yapmışlar bir de baktık ki sadece Yunanistan değil dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla işsizler ordusu."

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"YENİDEN BOLLUK VE BEREKET DÖNEMİNİN VAKTİ GELMİŞTİR"

Halkın Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı dönemini aradığını belirten Erbakan, "Madem ki öyle artık o zaman yeniden milli görüş vakti, yeniden refah vakti, yeniden bolluk ve bereket döneminin vakti gelmiştir" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYACAK"

İktidara gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 zam yaparak işe başlayacaklarını kaydeden Erbakan, "Bütün haksız vergiler lağvedilecek, asgari ücretten vergi alınmayacak. Hane halkının, esnafın, KOBİ'lerin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bankaya, kooperatife olan borçlarının faizlerinin hepsini devlet üstlenip bir kereye mahsus olmak üzere silecek" ifadelerini kullandı. (AA)

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