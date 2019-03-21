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Fatih Erkoç’u duygulandıran gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de düzenlenen ’Ustalara Saygı Gecesi’nin konuğu Pop Müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Erkoç oldu.

Büyükçekmece’de düzenlenen ’Ustalara Saygı Gecesi’nin konuğu Pop Müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Erkoç oldu. Gecede, ’Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri korosu’nun minikleri Erkoç için sahne aldı. Kendi şarkılarını onlarca minikten dinleyen Erkoç duygu dolu anlar yaşadı.
Büyükçekmece Belediyesi, "Ustalara Saygı Gecesi" projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Türk Pop müziğinin önemli ismi Fatih Erkoç’u ağırladı. Geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Fatih Erkoç, eşi Mehlika Erkoç ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gecede Fatih Erkoç için hazırlanmış slayt gösterisi izlendi. Sahnede “Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri” korosunun yetenekli çocukları 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran usta sanatçı Fatih Erkoç’un şarkılarını seslendirdi. Çocuklardan sonra Fatih Erkoç sahne alarak Türk Musikisinin dillerde ve gönüllerde yer eden eserlerini sanatseverler için seslendirdi. Konser sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Fatih Erkoç’a çiçek ve plaket takdim etti. Ardından Başkan Akgün, öğrencilerden oluşan koro ile birlikten hep bir ağızdan bir eser seslendirdi.
“Çocuklarımız on tane Fatih Erkoç şarkıları söyledi”
Düzenlenen gece için konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Halkın gönlünde taht kurmuş sanatçılarımıza 100 kişiden oluşan çocuk koromuzla ustalara saygı gecesi olarak özel bir program yapıyoruz. Sadece ustalara saygı ismi üzerinde Türk Sanat hayatına bu kadar katkı sağlayan sanat festivalinden Türk pop müziğini bizlere sevdiren ünü yurt dışına kadar çıkan ülkemizi çok iyi temsil eden Fatih Erkoç’u, Suat Suna eşliğin de ağırladık. Çocuklarımız on tane Fatih Erkoç şarkıları söyledi. Daha sonra Fatih Erkoç’ta bizler ve çocuklar için iki tane şarkı söyledi. Fatih Erkoç buraya şarkı söylemeye değil, onu onun şarkılarıyla karşılayan çocukları dinlemeye geldi” dedi.
“Sanata, sanatçıya festivale ve müziğe önem veren bir başkan”
Bu organizasyonun bir sanatçı için olabilecek en gurur verici en onur verici durum olduğunu söyleyen Sanatçı Fatih Erkoç, “Hiç tanımadığım çocukların benim şarkılarımı söylemeleri bana çok güzel duygular yaşattı. Ümit ediyorum ki başkanımız bir dönem daha başkanlık işini yapacak. Çünkü sanata, sanatçıya, festivale ve müziğe önem veren bir başkan. Daha da genişleyip büyük kitlelere hitap edeceğine eminim. Yeniden başkanı göreceğimize kalpten inanıyorum. Büyükçekmecelilere en içten sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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