HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia! ‘İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia! ‘İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’

02.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Kulislerde konuşulanlara göre Maçoğlu'nun yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı belirtilirken adaylığının da bir iki gün içerisinde duyurulacağı iddia edildi.

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia! ‘İstanbul’un o ilçesinden aday olacak’

Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili iddia TV100 canlı yayınında CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’tan geldi. Yarkadaş daha önce de Maçoğlu’nun İstanbul ya da İstanbul’un bir ilçesinden aday olabileceğini belirttiğini hatırlatarak bu kez ‘Komünist Başkan’ın büyük olasılıkla Kadıköy’den aday olabileceğini belirtti.

"MAÇOĞLU, KADIKÖY'DEN ADAY OLACAK"

Yarkadaş "2 ay önce Pınar Işık Ardor’un öğlen programına Sinan Burhan ile katıldığımızda bir kulis verdim. Dedim ki “Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen İstanbul’dan bir ilçeden ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday olacak.” Dedim. Ama bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Şu an dedim çok netleşmiş bir durum değil. “Türkiye İşçi Partisi’nden de olabilir Türkiye Komünist Partisi’nden de olabilir” dedim. Çünkü Türkiye İşçi Partisi de bununla ilgili çalışmalar yaptı, niyetliydi. Bu tabi kamuoyunda o zaman çok tartışıldı. Fatih Mehmet Maçoğlu büyük bir ihtimalle Sosyalist Meclisler Federasyonunun çatısı altında Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak. " ifadelerine yer verdi.

2

"EN YÜKSEK DÖNÜŞ YÜZDE 65 İLE KADIKÖY’DEN"

Sözlerini sürdüren Yarkadaş "Sosyalist Meclisler Federasyonundaki arkadaşlarla konuştuğumda şu bilgiyi edindim; Bir, Fatih Mehmet Maçoğlu için İstanbul’un 5 ilçesi İzmir’in 2 ilçesinde kamuoyu araştırması yapılmış. En yüksek dönüş %65 ile Kadıköy’den, %63’de Bakırköy’den olmuş. Ben bu bilgiyi veren arkadaşlara dedim ki “%65 Kadıköy’den dönüş ne demek?” dedim. Bir araştırmada İstanbul’da 4 bin 500 kişi “Eğer Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’den aday olursa hem oy veririm hem destek veririm” demiş. Bu da %65’ e tekabül ediyormuş.

“KADIKÖY’DEN ADAY OLACAĞI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK”

Benim edindiğim bilgi bu çalışma yarın ya da öbür gün tamamlanıyor ve Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen Perşembe günü Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy adayı olarak açıklanacak. Aday olarak açıklandığında eğer Türkiye İşçi Partisi de oradan bir aday çıkartırsa ki TİP’in de böyle bir niyeti vardı. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Ben nasıl olsa orayı kazanıyorum” deme rahatlığının olmaması gerekir." dedi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varİETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: 'Bir kere yüz yüze görüştüm'Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: 'Bir kere yüz yüze görüştüm'
İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Kadıköy aday
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: 'Bir kere yüz yüze görüştüm'

Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: 'Bir kere yüz yüze görüştüm'

Fatih Altaylı'nın o paylaşımı gündem oldu! AK Partili Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

Fatih Altaylı'nın o paylaşımı gündem oldu! AK Partili Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.