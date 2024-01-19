Fatih Mehmet Maçoğlu’na bir eleştiride Fatih Portakal’dan geldi! ‘Kadıköy'de ne işi var? Oradakiler con con zaten, ne anlatacaksın onlara!’

Yerel seçimlerin en çok konuşulan ili İstanbul olurken İstanbul’un en çok konuşulan ilçesi de kuşkusuz ki Kadıköy oldu. CHP’nin kalesi olarak bilinen ilçe bu kez aday olan isimlerle dikkat çekiyor.

Komünist Başkan olarak tanınan ve Tunceli'de Belediye Başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'den aday olunca tartışmalar da beraberinde geldi. Adaylığının konuşulduğu günlerde önce Halk TV'ye katılan Maçoğlu, katıldığı programda karşılaştığı sorularla yine gündem olmuştu.

Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olmasına bir eleştiri de Sözcü TV ekranlarında haber sunan Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ya Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de ne işi var? Yani Bağdat Caddesi'ne çıkacak, veya Feneryolu'na gidecek 'Arkadaşlar devrim yapıyoruz hadi, yürüyün devrime karşı' mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Kolektif üretelim, kolektif kazanalım naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek?"

“ORADAKİLER CONCON ZATEN! ORADA NE ANLATACAKSIN YANİ!”

Sözlerinin devamında Portakal şöyle dedi:

"Oradakiler con con zaten. Bağdat Caddesi, ne bileyim Fenerbahçe'yi biliyorsunuz. Con con dediğim yani zengin kesim demek istiyorum. O kadar da açık konuşmayalım. Herkesin bildiği şey. Şimdi orada Fatih Maçoğlu'nu görse 'Komunist Başkan hoşgeldin' diyecek tamam da ne yapacaksın sen adama? Ne anlatacaksın yani? Devrimden mi bahsedeceksin. Fatih Bey ne anlatacaksın Fener Yolu'ndaki insanlara? Ne bileyim Kalamış'taki, Suadiye'deki, Erenköy'deki. Belki bir hikaye vardır anlatır ben de bilmiyorum ama doğru adres miydi Kadıköy ondan emin değilim işte. Mesela İzmir’in Kiraz’ına, İzmir’in Bayındır’ına git. İstanbul’un Çatalaca’sına veya ne bileyim Ankara’nın Bala’sına git, Haymana’sına git! Orada tarım var hala, kooperatifçilik var, birlikte üretelim birlikte kazanalım bu söylemler iş yapabilir. Ama Kadıköy’deki insanlar mümkün değil ya anlatamazsın orada, adamlar lüks arabalarla dolaşıyorlar orada.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





