'Komünist başkana' canlı yayında soru yağmuru! Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı "Ne alakası var" diyerek sorgulandı

Tüm Türkiye'de 'komünist başkan' lakabıyla anılan Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçim atmosferini en çok hareketlendiren isimlerden biri. Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan Maçoğlu bu kez CHP'nin kalesi olarak anılan ilçelerden Kadıköy'de yarışa dahil oldu.

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Maçoğlu'nun adaylığı, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından cuma günü yapılan açıklamada "Maçoğlu yoldaşımızın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesini karar altına almış bulunmaktayız" ifadeleriyle duyuruldu.

TKP: GÜNDEMİMİZDE YOKTU

TKP'den gelen açıklamada ise Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığının başlangıçta gündemde olmadığı belirtilerek "Türkiye Komünist Partisi’nin konuyla ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Kadıköy, TKP’nin bu bağlamda gündeminde olan bir ilçe değildi. Kadıköy’de yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü güçlü bir örgüte sahip olmakla birlikte partimiz sayın Maçoğlu’nun İstanbul ya da İzmir’de başka ilçelerde aday olması gerektiği düşüncesiyle hareket etti. Kuşkusuz sayın Maçoğlu ve SMF’nin bu konudaki tercihlerine saygı duyuyoruz" dendi.

"NE ALAKASI VAR?"

Halk TV canlı yayınına katılan Maçoğlu'na gazeteciler Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar ise defalarca neden Kadıköy'den aday olduğunu sordu. Kadıköy'de CHP'nin kalesi olduğuna da dikkat çekilen soru bombardımanının bir kısmı şöyle:

Şirin Payzın: Birdenbire Kadıköy adaylığınızı açıkladınız. Biz ve birçok insan şu soruyu sordu: Ne alakası var?

"SORUN OLMAZ MI?"

Barış Terkoğlu: Tunceli'den Kadıköy'e bir belediye başkan adayı getirilmesi o şehirle ilgili bir sorun yaratmaz mı?

Seyhan Avşar: Neden iktidarı değil de muhalefeti zorladığınız konuşuluyor...

"NİYE ORADA KALMADINIZ?"

Şirin Payzın: Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp Kadıköy gibi riskli ve CHP'nin de kalesi olan ve dengelerin de hassas olduğu bir yere giriyorsunuz? Taş yerinde ağırdır, niye orada kalmıyorsunuz?

"NİYE HATAY DEĞİL?"

Barış Terkoğlu: Sizin Tunceli projelerinizi eleştiren kesimler diyor ki 'Zaten Tunceli'den girse kazanamayacaktı, onun için Kadıköy'den aday oldu.'

Şirin Payzın: Sanki AK Parti ile değil, CHP ile yarışıyorsunuz. Neden AK Parti ile değil?

Şirin Payzın: Niye orada kalmıyorsunuz? Gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz?