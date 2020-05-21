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Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki: Hakkımı helal etmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını soran, yanıt alamayınca da CİMER'e başvuran gazeteci Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslenerek, "Bu kutsal günlerde diyorum ki, ‘hakkımı helal etmiyorum. Benden kesinlikle helallik istemeyin, hakkım üzerinizdedir" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki: Hakkımı helal etmiyorum

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a seslendi ve kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını sordu. Cevap alamadığını belirten Portakal, CİMER’e başvurmuştu.

Portakal, bugün sosyal medyada yeni bir açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hakkını helal etmediğini ifade etti.

Portakal şunları yazdı:

Bir gün @csbgovtr bakanı @murat_kurum la karşılaşırız elbet.O zamana kadar ‘kişisel bilgilerimin nasıl/niye sızdırıldığı' sorusuna cevabı hazır hale gelir umarım. Bu kutsal günlerde diyorum ki, ‘hakkımı helal etmiyorum.' Benden kesinlikle helallik istemeyin, hakkım üzerinizdedir.”

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NE OLMUŞTU?

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmış ve kaçak yapıya rastlanmamıştı. Ancak bazı siteler 8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılacağını iddia etti.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun nasıl olup da bazı gazetelere sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soran Portakal, emniyete şikayette bulunduğunu duyurmuştu.

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