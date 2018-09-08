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Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

FOX Tv spikeri Fatih Portakal, Twitter'dan "Eylül ve ekim ayı enflasyonu ne oranda çıkacak merak ediyorum? Az gelirli yurttaşın hali çok iyi görünmüyor" diye yazdı.

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden bir serzenişte bulundu.

'YURTTAŞIN HALİ İYİ GÖRÜNMÜYOR'

Portakal, "Eylül ve ekim ayı enflasyonu ne oranda çıkacak merak ediyorum? Az gelirli yurttaşın hali çok iyi görünmüyor. “Bu da geçer,” denilen söz büyük kitleler için de tabi geçecek, ama kolay değil." ifadelerini kullandı.

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Fox TV fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkesin hali iyi mütahitlerin ve yandaşların
Boşa yaşamışsın Portakal , bu yaşa kadar hiç fark etmedin galiba , sene sonu dene bu aylarda okullar açılır masraf , kışlık erzak hazırlanır masraf , kışlık giyecekler alınır masraf , en iyi iktidarlarda bile yıl sonu enflasyonu hep yüksek çıkar bu yılda yüksek çıkacak kendini hazırlar .Enflasyonu yıllık olarak değerlendirmek lazım , yıl sonu ayları dikkate alarak değil.
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