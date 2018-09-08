Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden bir serzenişte bulundu.
'YURTTAŞIN HALİ İYİ GÖRÜNMÜYOR'
Portakal, "Eylül ve ekim ayı enflasyonu ne oranda çıkacak merak ediyorum? Az gelirli yurttaşın hali çok iyi görünmüyor. “Bu da geçer,” denilen söz büyük kitleler için de tabi geçecek, ama kolay değil." ifadelerini kullandı.
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