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Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler! "Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum" diyerek açıkladı: Bunu çok iyi yapıyorlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.10.2024 09:32
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İktidar kanadından DEM Parti konusunda gelen peş peşe gelen 'yumuşama' açıklamaları sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ni çok iyi taktik ve strateji yaptığını belirten Portakal, "Gerçekten Cumhur İttifakı'nı; Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum. Evet, eleştiriyorum her gün ama siyaset geliştiriyorlar" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması bir anda Ankara kulislerinde tüm gündemi altüst etti. MHP lideri Bahçeli, daha sonrasında yaptığı açıklamada da "DEM Parti'ye uzattığımız el 'Gelin Türkiye partisi olun teklifidir" diyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı.

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MHP lideri Bahçeli'nin sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin DEM Parti’ye yönelik açıklamasını ‘çok anlamlı’ bulduğunu belirtti.

ERDOĞAN'DAN 'YUMUŞAMA İKLİMİ' ÇIKIŞI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz. Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Milletin faydasına olacak her konuda diyalogdan kaçınmayız. Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.

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İktidar kanadından peş peşe gelen 'yumuşama' sözleri sonrası gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Yaşanan sürecin yeni bir 'çözüm süreci'ne doğru evrilip evrilmeyeceğini; hep birlikte yaşayarak göreceğimizi söyleyen Portakal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"GERÇEKTEN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

"Gerçekten Cumhur İttifakı'nı; Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum. Evet, eleştiriyorum her gün ama siyaset geliştiriyorlar." diyen Portakal, sözlerini şöyle sürdürdü;

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"STRATEJİYİ İYİ GELİŞTİRİP UYGULUYORLAR"

"Siyaseten yapıyorlar bunu, koltuğu kaybetmemek için. Bunu adım gibi biliyorum ben ama gerçekten ya taktik ya da stratejiyi iyi geliştiriyorlar ve uyguluyorlar.

Bundan sonrasını da hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Karşı taraf da bence Erdoğan'ı tanıyorsa, temkinli davranmak zorunda."

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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