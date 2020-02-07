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  4. Fatih Portakal'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki!

Fatih Portakal'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

FOX TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına sosyal medya hesabından "Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu" mesajıyla tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki!

Fatih Portakal, İBB'nin toplu taşımaya yaptığı yüzde 35'lik zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Portakal, "İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan,seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir" mesajını paylaştı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımı:


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tarafsiz bir gazeteci her gazeteci boyke olmali portakaka laf soyleyenler nerde simdi
Kandırıldınız Portakal Bey, Herşey güzel olacak sabredin. :))
bu daha ne ki
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