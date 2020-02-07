Fatih Portakal'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki!

Fatih Portakal, İBB'nin toplu taşımaya yaptığı yüzde 35'lik zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Portakal, "İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan,seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir" mesajını paylaştı.

İşte Fatih Portakal'ın paylaşımı:

İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sagdan vuruyor, digeri soldan. Başkan,seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslinda bu kez de cikip gerekcelerini anlatmasi gerekir. — fatih portakal (@fatihportakal) February 7, 2020



