Fatih Portakal'dan kendisine destek verenlere teşekkür

Öte yandan komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya adresinde şunları kaydetti:

"Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken 'ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal' diye söylerdim o aklıma geldi."

Gazeteci Fatih Portakal ise sosyal medya adresi üzerinden konuyla ilgili kendisine destek çıkanlara şöyle teşekkür etti:

"Ceple konuşmasını seven biri değilim. O yüzden, büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine, meslek içinden olanına ya da olmayanına, tanıyanından tanımayanına, eşden dosta; teşekkürler desteğiniz için."