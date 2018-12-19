Fatih Portakal'dan kendisine destek verenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözleriyle eleştirdiği gazeteci Fatih Portakal, kendisine destek verenlere sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Portakal, "Tanıyanından tanımayanına, eşden dosta; teşekkürler desteğiniz için" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanma ve gösteri hakkının uygulanamadığını, hükümetlerin buna müsaade etmeyeceğini söyleyen Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı meydanlarda ilk şu sözlerle hedefine almıştı: ERDOĞAN SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Burası Paris mi?" Ardından Portakal, yine sosyal medya adresi üzerinden yaptığı mehter marşlı programlarla gündeme gelen gazeteci Erkan Tan'ın "Gezicilerin başları kesilmeli" sözlerini hatırlatarak, "Başları kesilmelidir, diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi" diyerek Erdoğan'a yanıt vermişti.

Geçen gün Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde bir kez daha gazeteci Poratakal'ı hedef alarak şu sözleri sarf etti: "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." PORTAKAL'A DESTEK GELMİŞTİ İyi Parti lideri Meral Akşener Twitter'dan “Cumhurbaşkanı, kendisini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı, vatandaşını hedef göstermez,” diye yazdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Mustafa Kuleli şunları söyledi: “Erdoğan, Türkiye medyasına ve toplumuna ‘Ben şiddetle sizi bastırırım. Kimse bana bir şey söyleyemez, sokağa çıkamazsınız' mesajı veriyor. Bu sözleri çok tehlikeli buluyoruz ve bu hasmane tutumdan vazgeçmesini istiyoruz.” Basın Konseyi adına açıklama yapan Genel Sekreter Mustafa Eşmen, endişelerinin “Had bildirmek için bekleyenlerin bunu bir talimat olarak algılamasıdır” diye konuştu. Eski TBMM Başkanvekili ve suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu da "Yeter artık. Gazetecileri katleden zihniyeti teşvik edecek şekilde konuşmayı bırakın” diyerek tepkisini dile getirerek Potakal'a destek çıktı.