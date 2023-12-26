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Fatih Portakal, DEM Parti'ye ateş püskürdü! 'Örgütle arana duvar öreceksin'

26.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında DEM Parti'ye verdi veriştirdi. "PKK ile aranıza o kalın duvarı örmek zorundasınız" diyen Portakal, "öbür türlü Türkiye partisi olmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı. İşte Portakal'ın dikkat çeken o sözleri...

Fatih Portakal, 12 askerin şehit olması sonrası DEM Parti'nin duruşunu eleştirdi. Portakal, canlı yayında DEM Parti'ye ateş püskürdü. İşte Portakal'ın o açıklamaları;

"DEM ile ilgili de şunu düşünüyorum; DEM'li vekiller veya siyasetçiler, siz de terör örgütü PKK ile aranıza o kalın duvarı örmek zorundasınız. Terörse terör diyeceksin arkadaş. PKK terörü diyeceksin. Yok işte şöyledir böyledir, kelime oyunlarına girmeyeceksin. Yoksa Türkiye partisi olmanız mümkün değil. Sizi kimse bu şekilde kabul edemez, içine de sindiremez. Yani Sırrı Sakık gibi Selahattin Demirtaş gibi diyebilirsiniz. Ama önce diyeceksiniz PKK bir terör örgütüdür diye. Ardından da cümlelerinizi kuracaksınız. Başka bir açıklaması yok."

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fatih portakal
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