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Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 08:34 | Son Güncelleme

T24 yazarı Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözlerle yüklendiği Fatih Portakal'la ilgili bir yazı kaleme aldı. Portakal'ın reytinglere göre hep zirvede olduğunun altını çizen Payzın, 'Halkın sıkıntılarını iyi okuyor, gözlemliyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirini bozan, bu kadar sertleşmesine neden olan da bu 'sokağın nabzı' meselesi anlaşılan' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal'ın Paris'teki sarı yelekliler eylemleri üzerinden yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, 'Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni' sözleri ile yüklenmişti.

T24 yazarı Şirin Payzın, bugünkü 'Bu bir Fatih Portakal yazısıdır!' başlıklı yazısında tartışmayı kaleme aldı. Payzın, Fatih Portakal'ın hep zirvede olduğunu söyleyerek, 'Neden? Çünkü muhabirlikten yetişmiş, halkın nabzını çok iyi tutan bir televizyon habercisi. Mehmet Ali Birand, Fatih Portakal’ı sahaya süren isim' ifadelerini kullandı.

'Bugün de insanların dost sohbetlerinde, kıraathanelerde konuştuklarını; evlerdeki çay sohbetlerinin hararetli tartışmalarını hissederek kurguluyor bültenini: Yorum yapıyor, tepki veriyor, kendi fikirlerini anlatıyor' diyen Payzın şöyle devam etti:

Bu yönüyle belki alışıldık haber bülteni kurgusunun ve gazetecilik okullarında okutulan uluslararası standartların, televizyon haberciliğindeki bazı kuralların dışında bir iş yapıyor ama biliyor ki yaptığı yorumlar, verdiği tepkiler ya da tavsiyeler, zaman zaman ettiği isyanlar ve sert çıkışlar, “Hah evladım tam da ben aynısını söyleyecektim” diye karşılık buluyor izleyenlerinde.
O yüzden en koyu Kemalist Neriman Hanım da, çalışarak 3 çocuğunu büyüten başörtülü Reyhan Hanım da, taksi şoförü Alparslan Bey de, çiftçi Kemal Bey de onu izliyor.

"ERDOĞAN'IN SİNİRİNİ BOZAN..."

Portakal'ın tüm izleyici grubunda en üst sıralarda olduğunu, geniş bir izleyici yelpazesi olduğunu söyleyen Payzın, 'Demek ki halkın sıkıntılarını iyi okuyor, gözlemliyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirini bozan, bu kadar sertleşmesine neden olan da bu 'sokağın nabzı' meselesi anlaşılan. Kendine güvenen, tabanına güvenen, siyasetine güvenen, ürettiği çözümlere inanan, demokrasiye tam anlamıyla sadık bir lider böyle bir çağrı, konuşma yapmayı düşünür mü?' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Erdoğan eceliyle ölmediği sürece gitmez tr nin basindan dua edinki bir an önce gitsin.
@caradour_2018 FATİH BEY O SEVİYESİZLE UĞRAŞMA.ŞİMDİ O BİR MALZEME BULDU ONUNLA UĞRAŞACAK.REİSMİDİR NEDİR SEN RAHİBİ NİYE BIRAKTIN ONU SÖYLE.KRAL ÇIPLAK
payzın çop olmuş
Sayın Cumhurbaşkanı basit bir spikere takılmamalı , meselesi kargoyla gelen faturalar öncelikli olmalı.
@arif.akilli MÜZAKEREDEN ANLAMAYANLAR İÇİN SOKAK HAREKETİ ŞARTTIR.ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKMIŞLAR.YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE
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