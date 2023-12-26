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Fatih Portakal'ın Devlet Bahçeli'nin "Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir?" sözlerine yorumu gündem oldu! "Abdullah Gül'ü kastediyor"

26.12.2023 23:32 | Son Güncelleme:
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TBMM'de partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan, senin ipin kimin elindedir" sözleri gündem oldu. Gazeteci Fatih Portakal ise sunduğu ana haber bülteninde Bahçeli'nin sözlerini yorumlayarak "Devlet Bey'in söylemediğini ben söyleyeyim size Abdullah Gül'ü kastediyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın Devlet Bahçeli'nin "Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir?" sözlerine yorumu gündem oldu! "Abdullah Gül'ü kastediyor"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a ve üyelerine seslendi. AYM'nin Can Atalay kararına tepki gösteren Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin önünde görüşülmeyi bekleyen 129 bin 140 bireysel başvuru dosyası olduğunu, bazı dosyalara yıllardır sıra gelmediğini belirterek, "Mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını kara cübbeli işbirlikçiler nasıl yapacaktır? Aynı özen, aynı hassasiyet, aynı dikkat neden ve niçin HDP'nin ve devamı partilerin kapatılma davasının ikmalinde gösterilmemektedir?" diye sordu.

"BAY ZÜHTÜ SENİN İPİN KİMİN ELİNDEDİR?"

Bahçeli'nin "Hala adaletin ve hukukun onurunu sahiplenmeyecek misiniz? 'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz.' diyen Bay Zühtü, senin kumandan, senin ipin kimin elindedir? Hakkımızı savunmazsak şerefimizden mahrum olacağımızı size hiç kimse öğretmedi mi?" sözleri de gündem oldu.

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"ABDULLAH GÜL'Ü KASTEDİYOR"

Sözcü Televizyonu'nda ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal ise canlı yayında Bahçeli'nin konuşmasıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

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Bahçeli'nin kimi kastettiğini bildiğini söyleyen Portakal, "Büyük bir ihtimal Abdullah Gül'ü kastediyor. Zühtü Aslan'ın 2013 yılında ataması yapılıyor. O zamanki Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanıyor. Ondan sonra da başkan olarak yükseliyor. 'İpi kimin elinde' derken aslında orada kimin olduğunu da biliyorsunuz demektir. Devlet Bey onu da söylemek zorundasınız. Söylemediğini ben söyleyeyim size Abdullah Gül'ü kastediyor." ifadelerini kullandı.

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fatih portakal Devlet Bahçeli
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