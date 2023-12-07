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Fatih Portakal'ın Muharrem İnce'ye sert sözleri gündem oldu: Hiçbir şekilde güvenmiyorum

07.12.2023 20:22 | Son Güncelleme:
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CHP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermek istediği haberlerinin çıkması üzerine, sunucu Fatih Portakal küplere bindi. Daha önce de aralarında tartışma olan Muharrem İnce ve Fatih Portakal gerilimi alevlendi. İzmir'de sadece Muharrem İnce aday olsa yine gidip oyumu vermem" diyen Fatih Portakal, İnce'ye güvenmediğini de açıkça söyledi.

Fatih Portakal'ın Muharrem İnce'ye sert sözleri gündem oldu: Hiçbir şekilde güvenmiyorum

Sözcü Ana Haber'in sunan Fatih Portakal ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki tartışma yeniden alevlendi. 14 Mayıs seçim döneminde tartışmaya giren ve yalancı ilan edilen Portakal, bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

MUHARREM İNCE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

CHP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi İzmir Belediye Başkanı adayı göstermek istediği konuşulan Muharrem İnce, bu teklifi reddetmeyeceğinin sinyallerini verdi. Muharrem İnce ile 14 Mayıs seçim döneminde tartışmaya giren ve İnce tarafından 'yalancı' ilan edilen Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'nin bu kararına ve Muharrem İnce'ye ateş püskürdü.

"GÜVENMİYORUM MUHARREM İNCE'YE"

"İzmir'de sadece Muharrem İnce aday olsa yine gidip oyumu vermem" diyen Fatih Portakal şu açıklamaları yaptı;

"Siyasetine hiç güvenmiyorum, hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ben şimdi İzmir seçmeniyim, ben kendi kendime düşünüyorum, CHP Muharrem İnce'ye İzmir'i teklif etse ben gidip vermem Muharrem İnce'ye. Net, çok netim. Mesajları burda, beni yalancı ilan etti. Gözümün içine baka baka beni yalancı ilan etti, güvenmiyorum Muharrem İnce'ye"

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Muharrem İnce ile tartışma yaşayan Gazeteci Fatih Portakal olmuştu.

İlk olarak Nevşin Mengü ile İnce arasındaki tartışmaya değinen Portakal, "Nevşin de cevabını vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün." ifadelerini kullanmıştı.

Anket üzerine yaşanan gerilimin ayrıntılarını paylaşan Portakal, muhalefette bu şekilde davranan İnce'nin, iktidara gelmesi halinde demokrat bir yönetici olup olamayacağını sorgulamıştı:

"BANA İŞİMİ ÖĞRETİYOR,GÜVEN VERMİYOR"

Bundan 3-4 gün önce bana mesaj atıyor. 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' gibilerinden. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın arkadaş.

Şimdi muhalefetteyken böyle. Başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor. Çıkmayacağım, etmeyeceğim. Telefonda atışma. Hiç güven verici bir isim değil Muharrem İnce.

Fatih Portakal, 58 yaşındaki İnce'nin öfkesini kontrol edemediğini de sözlerine ekledi.


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fatih portakal Muharrem İnce
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