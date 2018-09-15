HABER

Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşullarını protesto ederek iş bıraktı. Dün başlayan eylem bugün de devam ederken, gece yapılan baskınlarda çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlara tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, 'İnsandan bahsediyoruz beyler, aileleri olan insanlardan' diye isyan etti.

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçiler olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesi için dün iş bıraktı. Jandarma'nın müdahalesi sonrası gerginlik tırmanırken, şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

400'E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINDA İDDİASI

İşçilerin eylemi bugün de dvam ederken, gece yarısı çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Basınlarda 400'e yakın şçinin gözaltına alındığı iddia edildi.

FATİH PORTAKAL İSYAN ETTİ

Yaşananlara tepki gösteren FOX TV Ana Haber Spikeri gazeteci Fatih Portakal, kişisel soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " 3. Havalimanında çalışan işçiler koşullardan şikayet ediyor. 29 Ekim’e yetişsin talimatı baskıyı arttırdığı gibi hatayı ve işçi ölümlerini de beraberinde getiriyor. İnsandan bahsediyoruz beyler, aileleri olan insanlardan. #KöleDegiliz" ifadelerini kullandı.

PORTAKAL


PARTNERHerkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...Herkesi böyle kandırmış! Sosyal medyada çok paylaşılmıştı ama...
Çanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdiÇanakkale Boğazı'nı geçti, 'otizm'in engel olmadığını gösterdi
Küre Dağları Milli Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyorKüre Dağları Milli Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal 3. havalimanı işçi eylem

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Cübbeli Ahmet'in ilginç çıkışları

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.