Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçiler olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesi için dün iş bıraktı. Jandarma'nın müdahalesi sonrası gerginlik tırmanırken, şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

400'E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINDA İDDİASI



İşçilerin eylemi bugün de dvam ederken, gece yarısı çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Basınlarda 400'e yakın şçinin gözaltına alındığı iddia edildi.

FATİH PORTAKAL İSYAN ETTİ

Yaşananlara tepki gösteren FOX TV Ana Haber Spikeri gazeteci Fatih Portakal, kişisel soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " 3. Havalimanında çalışan işçiler koşullardan şikayet ediyor. 29 Ekim’e yetişsin talimatı baskıyı arttırdığı gibi hatayı ve işçi ölümlerini de beraberinde getiriyor. İnsandan bahsediyoruz beyler, aileleri olan insanlardan. #KöleDegiliz" ifadelerini kullandı.



