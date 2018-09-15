Fatih Portakal isyan etti: İnsandan bahsediyoruz beyler

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçiler olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesi için dün iş bıraktı. Jandarma'nın müdahalesi sonrası gerginlik tırmanırken, şirket yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.
400'E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINDA İDDİASI
İşçilerin eylemi bugün de dvam ederken, gece yarısı çok sayıda işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Basınlarda 400'e yakın şçinin gözaltına alındığı iddia edildi.
FATİH PORTAKAL İSYAN ETTİ
Yaşananlara tepki gösteren FOX TV Ana Haber Spikeri gazeteci Fatih Portakal, kişisel soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " 3. Havalimanında çalışan işçiler koşullardan şikayet ediyor. 29 Ekim’e yetişsin talimatı baskıyı arttırdığı gibi hatayı ve işçi ölümlerini de beraberinde getiriyor. İnsandan bahsediyoruz beyler, aileleri olan insanlardan. #KöleDegiliz" ifadelerini kullandı.
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!
Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim yerlerine saldırdı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum