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Fatih Portakal-İYİ Parti polemiği tırmandı! O sözleri duyunca canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Haddinizi bilin!

19.09.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili isimler ile Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal arasında başlayan polemik giderek büyüdü. "İYİ Parti yakında CHP'ye yanaşacaktır" sözleri sonrası başlayan polemikte, iki taraftan da peş peşe açıklamalar geldi. İYİ Parti cephesinden gelen sert sözlere yanıt veren Portakal "Siz haddinizi bilin, had bildirmeyin" diye konuştu.

Fatih Portakal-İYİ Parti polemiği tırmandı! O sözleri duyunca canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Haddinizi bilin!

İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmesi yaşanırken, Meral Akşener, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal ise, "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada" dedi.

İYİ PARTİ'DEN PORTAKAL'A TEPKİ: "BANKA HESABIN YÜKSELDİKÇE, HAYSİYETİN..."

Fatih Portakal'ın sözleri İYİ Parti kanadında tepkiye yol açtı. İYİ Parti basın danışmanı Murat İde, Portakal'a "Yaptığın yorum değil. Bildiğin hadsizlik. Banka hesabındaki rakam yükseldikçe, haysiyetin alçalıyor farkında mısın? Ayıp ediyorsun Fatih." sözleri ile yüklendi.

İYİ PARTİLİ POYRAZ: "DÖNEMSEL KARİYER PLANLAMASI YAPAN HADSİZ!"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Fatih Portakal'ın sözlerinin ardından "Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz, Meral Akşener'i, yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Fatih Portakal, Sözcü TV ana haber bülteninde gelen eleştirilere 'yanar döner siyaset yapıyorlar" deyip çok sert tepki gösterdi:

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"Yanardöner siyasetinize inanmıyorum. Oturmasaydın masaya. Neden oturdun? Bunları hatırlatınca 'hadsiz, terbiyesiz' diyorsunuz. Siz bırakın benimle uğraşmayı. Siz iktidara gelmeye uğraşın. Yanardöner siyasetinizle bırakın, bu siyasetinizle gitmeyin."

"NE DEDİKLERİ BELİRSİZ. KELİMELER ÜZERİNDEN OYNAMAYA BAŞLADILAR"

İYİ Parti'den gelen 'ittifaksız seçim' çıkışlarına değinen Portakal, "Ne dedikleri belirsiz. Kelimeler üzerinden oynamaya başladılar. Kürşad Zorlu, 'İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey' demiş. Bahadır Erdem ise, 'İttifaksız olmaz' diyor. Siz önce kendi içinizde bir fikir birliğine varın. Ondan sonra da ne yapacaksanız yapın. Bırakın gazeteci ile uğraşmayı. Siz iktidara gelseydiniz ne yapacaktık?" ifadesini kullandı.

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"HAD BİDİRMEYİN, HADDİNİZİ BİLİN"

Eleştirilere sert tepki gösteren Portakal şunları kaydetti:

"Hangi sözün hakaret olduğunu bilecek kadar yetişmiş bir insanım. Siz haddinizi bilin, had bildirmeyin."

MURAT İDE'DEN AYNI SERTLİKTE CEVAP

İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde, Fatih Portakal'ın çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. "Sevgili Fatih Portakal ben 'eleştiriye, yoruma eyvallah, ama hakaret olmaz' dedim. Çok temel bir meslek kuralını hatırlattım sadece.. Ama hatamı kabul ediyorum; Senin itibarını senden fazla önemsemişim.. Haklısın, gerek yokmuş.." dedi.

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