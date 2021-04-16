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Fatih sarması nasıl yapılır? İşte Fatih sarmasının tarihi ve malzemeleri…

16.04.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keki, şerbeti, lezzeti ile ağızlarda harika bir tat bırakan Fatih sarması tatlısının malzemeleri, hemen hemen her evde bulunabilir. Fatih sarmasını yaparken de bazı püf noktalar vardır. Tarifi zahmetli olsa da bir o kadar da lezzetli olan Fatih sarması, geçmişten günümüze kadar gelen önemli lezzetlerdendir.

Fatih sarması nasıl yapılır? İşte Fatih sarmasının tarihi ve malzemeleri…

Toz şeker, yumurta, karbonat tozu, un, bal, tarçın, ceviz gibi malzemelerle hazırlanan Fatih sarması tarifi, farklı farklı olabiliyor. Keki ve şerbetinin kıvamı tuttuğunda Fatih sarması çok lezzetli oluyor.

FATİH SARMASI MALZEMELERİ

Keki İçin;

 1 su bardağı toz şeker
 4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)
 1 çay kaşığı karbonat (kabartma tozu da olur, yine aynı miktar koyun)
 2 su bardağı un
 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Arası İçin; 

5 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 küçük kase çok ince dövülmüş ceviz

Şerbeti İçin;

1 çay kaşığı limon suyu veya nohut kadar limon tuzu
2 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker

 Üzerini Süslemek İçin; 

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı
1 küçük kase kelebek ceviz
1 tatlı kaşığı toz tarçın

Fatih sarması nasıl yapılır? İşte Fatih sarmasının tarihi ve malzemelerii

FATİH SARMASI NASIL YAPILIR?

Keki için; ilk başta yumurtayla şekeri güzelce çırpın. Yağı dökün ve yeniden çırpın. Unu azar azar dökerek çırpın. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine birazcık sıvı yağ dökerek, kâğıt peçeteyle kâğıdın her yerini yağlayın.

Hazırladığımız malzemeyi, gezdirerek dökün. Daha önce ısıtıldığınız fırında, 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin. Kek pişerken, şerbeti 20 dakika kaynatın ve soğutun. Fırından çıkan keki 5 dakika kadar soğumaya bırakın ve sonra üzerine yemek kaşığı yardımıyla soğuk şerbeti çok az gezdirerek dökün.

Biraz da bal gezdirerek dökün. Sonrasında tarçını ve cevizi her yerine serpin. Yağlı kâğıdı açın, keki rulo yaparak sarın. Üzerine ise kalan şerbeti dökün. Buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra süslemek için olan malzemelerle, isteğinize göre süsleyin.

Daha sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

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