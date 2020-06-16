Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminin en etkili padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s 25 Haziran’da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak. Müzayedede, Venedikli Ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan yağlı boya portreyi alıcıların beğenisine sunulacak. Fatih Sultan Mehmed'in yanında başka bir kişi ile resmedilmiş "tek portre" olma özelliği taşıyan eser, müzayedenin en dikkat çeken parçalarında biri olacak.

400- 600 STERLİNE SATIŞA ÇIKACAK

Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde (1432-1481) yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiş üç yağlı boya portresinden biri olan bu tablonun 400 ile 600 bin sterlin değer aralığında satışa çıkması bekleniyor.

SATIŞI COVİD-19 NEDENİYLE İKİ AY ERTELENDİ

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Londra’daki Christie’s müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu Sara Plumbly, 25 Haziran’da yapılacak müzayedede satışa çıkacak eser hakkında bilgi verdi. Plumbly, Osmanlı'nın görkemli padişahlarından Fatih’in portresinin, koleksiyonun en önemli parçaları arasında olduğunu belirterek, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinden dolayı iki ay önce kapılarını kapattıkları salonun ilk kez bu müzayede ile açılacağını söyledi.