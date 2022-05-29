Fatih Sultan Mehmet kimdir, kaç yaşında tahta çıkmıştır? Fatih Sultan Mehmet ne zaman vefat etti? İşte hayatı...

Fatih Sultan Mehmet hayatı ve hükümdarlık yıllarıyla gündeme dair araştırmaların odak noktası oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı olan 2. Mehmet, kazandığı zaferlerle Türk tarihinde iz bırakmıştır. İstanbul'un fethi ile adını tarih kitaplarına yazdıran 2. Mehmet; Fatih Sultan Mehmet kimdir, kaç yaşında tahta çıktı, İstanbul'u kaç yaşında fethetti gibi sorularla araştırma konusu halini aldı. İşte Fatih Sultan Mehmet hayatı, hükümdarlığı ve resimleri...

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de doğmuş, 3 Mayıs 1481'de vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır.

İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Hz. Muhammed'in "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisine nâil olduğu için Türk İslam dünyasında "kahraman" olarak kabul edilmektedir. Osmanlıcanın yanında Yunanca, Latince, İbranice, Arapça ve Farsça olmak üzere beş tane yabancı dil bildiği söylenmektedir.

30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Sultan II. Murad, annesi ise Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmed, devrin en üstün âlimlerinden eğitim gördü. 11 yaşına geldiğinde, idari yönden tecrübe kazanması için Manisa sancakbeyliğine tayin edildi. Matematik, geometri, felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, kelâm ve tarih alanlarında fevkalade yetişti. 1444 senesinde babası II. Murad, tahtı 12 yaşındaki Mehmed'e devrederek Manisa'ya çekildi. Ancak Osmanlı tahtına küçük yaşta birisinin geçmesi, Avrupa ülkelerini bir kez daha bu ülke topraklarına yöneltti.

FATİH SULTAN MEHMET KAÇ YAŞINDA TAHTA GEÇMİŞTİR?

Bunun üzerine II. Murad, 1446 senesinde tekrar tahta geçti. Fatih, 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında tekrar Osmanlı tahtına oturdu. 1453'te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'na, 1460'da Mora Despotluğu'na, 1461'de Trabzon İmparatorluğu'na son verdi. 1473'te, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ı Otlukbeli Muharebesi ile yendi. II. Mehmed, döneminde çıkardığı kanunları ''Fatih Kanunnamesi'' adıyla kitaplaştırdı.

Bu kanunla birlikte Osmanlı'ya ''kardeş katli yasasını'' getirdi. 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Fatih, yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkârçayırı'ndaki ordugâhında 49 yaşındayken öldü. Gut (niksir) hastalığından öldüğü düşünülmekle birlikte zehirlendiği iddiaları da bulunmaktadır. Mezarı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Camii'nde yer almaktadır.

II. Mehmed 1453 yılında, 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Roma İmparatorluğu'nun varisi olan 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.



