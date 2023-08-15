HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih'te kafe baskını! Ortalık savaş alanına döndü

Fatih'te kafe baskını! Ortalık savaş alanına döndü

15.08.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te bir grup genç aralarında husumet olan kişilerin oturduğu kafeyi bastı. Taraflar arasındaki kavgada, sandalye ve kuru sıkı silah kullanıldı. Kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Fatih'te kafe baskını! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan gençlerden oluşan iki grup arasında cadde üzerinde kavga çıktı. Kavganın sona ermesinin ardından taraflardan biri caddedeki kafeye oturdu. Karşı taraf ise dakikalar sonra diğer gençlerin oturduğu kafeye geldi.

3732cd9c147c3e1d63335c15124c6766

Gençler arasında yeniden başlayan tartışma bir kişinin sandalye fırlatmasıyla kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri kuru sıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş etti. Şüpheliler olayın ardından kafeden kaçtı. Kafe çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

d62d3f9eea6252a85ca6b2b69cd1c4af

"POLİSE ŞİKAYET EDİP BİLDİRDİK"

İşletme yetkilisi Furkan Güner, "18-19 yaşlarında çocuklar toplanıp kafeye geldiler. Sandalyeleri fırlattılar. Sonrasında da silah patladı ama silah kuru sıkıydı neyse ki. Biz de durumu polise şikayet ederek bildirdik.

ad9a4d7fb747f316a67435fed246f034

Klasik çoluk çocuk davranışları bunlar. Arbede sonrası toplanıp geldiler. Aralarındaki husumeti çözemeyince onu halletmeye geldiler. 18 yaşında çocuğun elinde silah bulunuyorsa sonrasını düşünemiyorum" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 ilde orman yangını: Rüzgar olumsuz etki ediyor!3 ilde orman yangını: Rüzgar olumsuz etki ediyor!
İmamoğlu'nun 'adaylık' çıkışına CHP'den ilk tepkiİmamoğlu'nun 'adaylık' çıkışına CHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Halil Konakçı açıklamasıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Halil Konakçı açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Fatih kavga kafe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.