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  4. Fatih'te yalnız yaşayan kadın evinin mutfağında boynu kırılmış halde ölü bulundu

Fatih'te yalnız yaşayan kadın evinin mutfağında boynu kırılmış halde ölü bulundu

14.10.2023 01:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler talihsiz kadını, mutfakta boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Fatih'te yalnız yaşayan kadın evinin mutfağında boynu kırılmış halde ölü bulundu

Olay, 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den bugün haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

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MUTFAKTA CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.(DHA)

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