Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli 19 yaşındaki cani yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katlederek Edirnekapı surlarından kendini atarak intihar etti. Çelik önce Halil'i öldürdü ardından Uzuner'in vücudunu parçalara ayırarak cansız bedeni surlara çıkarttı. Surlardan aşağı Uzuner'in kafasını fırlattıktan sonra intihar ederek yaşamına son veren Çelik'in madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

ÖNCE TASARLAMIŞ SONRA YAPMIŞ

Cani katil Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda kan donduran bir karakalem çizim bulundu.

Caninin Fatih’te öldürdüğü İkbal Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İkbal Uzuner'in annesinin olay yerindeki sözleri ise yürekleri dağladı: "İkbal, İkbal, Beni yaktın... Allah'ım, yavrum ne yaptılar sana? Canım kızım..."

DEFİN İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı. Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil'i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı. İkbal Uzuner'in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu'na gelmedi. Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Bahsi geçen korkunç olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken, gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olayla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

ÖZEL'İN GEÇ PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaşanan korkunç vahşet sıralarında yaptığı 'rozet' paylaşımı sonrası tepkiler gecikmedi.

Yaşanan katliamdan saatler sonra paylaşım yapan Özel'i kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

Özel'e gelen yanıtlardan bazıları şu şekilde: