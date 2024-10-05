HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.10.2024 11:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün önce Beyoğlu'nda yaşanan iğrenç taciz olayı sonrasında da Fatih'te yaşanan korkunç vahşet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ardı sıra yaşanan olaylar sonrası hem yetkili isimlerin hem de muhalefet kanadının konuya ilişkin duyarsızlığı sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkardı. Yaşanan olaylar sırasında İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 'Teknofest' paylaşımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise 'rozet' paylaşımı tepki çekti.

Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli 19 yaşındaki cani yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katlederek Edirnekapı surlarından kendini atarak intihar etti. Çelik önce Halil'i öldürdü ardından Uzuner'in vücudunu parçalara ayırarak cansız bedeni surlara çıkarttı. Surlardan aşağı Uzuner'in kafasını fırlattıktan sonra intihar ederek yaşamına son veren Çelik'in madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

kk

ÖNCE TASARLAMIŞ SONRA YAPMIŞ

Cani katil Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda kan donduran bir karakalem çizim bulundu.

Screenshot_10

Caninin Fatih’te öldürdüğü İkbal Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Screenshot_12

İkbal Uzuner'in annesinin olay yerindeki sözleri ise yürekleri dağladı: "İkbal, İkbal, Beni yaktın... Allah'ım, yavrum ne yaptılar sana? Canım kızım..."

Screenshot_13

DEFİN İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı. Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil'i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı. İkbal Uzuner'in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu'na gelmedi. Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Screenshot_14

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Bahsi geçen korkunç olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken, gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olayla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

ÖZEL'İN GEÇ PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaşanan korkunç vahşet sıralarında yaptığı 'rozet' paylaşımı sonrası tepkiler gecikmedi.

Yaşanan katliamdan saatler sonra paylaşım yapan Özel'i kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

Özel'e gelen yanıtlardan bazıları şu şekilde:

Screenshot_3

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

Screenshot_9

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fatih Özgür Özel Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
MEB'den liseler için 3+1 modeli! Şıklı eğitim sistemi geliyor

MEB'den liseler için 3+1 modeli! Şıklı eğitim sistemi geliyor

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Bir il bunu konuşuyor! Püskürme riski taşıyan volkan bulundu

Bir il bunu konuşuyor! Püskürme riski taşıyan volkan bulundu

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.