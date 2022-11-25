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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, neden öldü? Nuriye Terim kimdir?

25.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'den üzücü haber geldi. Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim bu sabah hayatını kaybetti. Terim, Adana'da yaşayan annesinin rahatsızlığından dolayı son olarak memleketine gitmişti. Bu üzücü haberin ardından Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, neden öldü? Nuriye Terim kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, neden öldü? Nuriye Terim kimdir?

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'den üzen haber geldi. Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim bu sabah hayata gözlerini kapadı. Nuriye Terim'in bir süredir rahatsızlığı bulunuyordu. Peki,Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, neden öldü? Nuriye Terim kimdir? İşte tüm detaylar...

FATİH TERİM'İN ANNESİ NURİYE TERİM KAÇ YAŞINDAYDI?

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim bu sabah vefat etti. Nuriye Terim 91 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Nuriye Terim1

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim Adanalıdır.

Nuriye Terim'in eşi, Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.

Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.

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