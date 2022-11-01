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Fatih'te bodrum katta parçalanmış erkek cesedi bulundu

01.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir apartmanın bodrum katında bulunan parçalanmış erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te bodrum katta parçalanmış erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa'da İzci Türk Sokağı'nda bir apartmanda vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

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cinayet ceset kocamustafapaşa

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