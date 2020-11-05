HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksici kamerada

Fatih’te filyasyon ekibini bıçakla tehdit eden taksici kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Fatih’te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibi 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan taksi sürücüsü tutuklandı.

Fatih’te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibi 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan taksi sürücüsü tutuklandı. Saldırgan sürücünün bıçak göstermesi ve tehditlerde bulunması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi günü tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Duruma sinirlenen taksi sürücüsü, araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Hüseyin D. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
BUDO bazı seferlerini iptal ettiBUDO bazı seferlerini iptal etti
28 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!28 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
İzmir depremi sonrası o bölge için korkutan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Diğer Haberler
Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!
Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!
İzmir depreminde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı için skandal iddia!
Depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı için skandal iddia
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu
İzmir depreminde enkaz altından kurtulan Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
BUDO bazı seferlerini iptal etti
BUDO bazı seferlerini iptal etti
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi açıklaması!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.