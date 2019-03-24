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Fatih'te trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 01:10 | Son Güncelleme

Fatih'te trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre saat 23.30 sularında Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı Topkapı mevkisinden Aksaray yönüne trafikte makas atarak ilerleyen ve plakası henüz tespit edilemeyen bir araca çarpmamak için manevra yapan iki farklı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atarak orta refüjdeki ağaca çarpan 34 PY 1648 plakalı lüks otomobilin içerisindeki isimleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 4 yaralıya, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sırasında arka koltukta sıkışan çocuk ve diğer yaralı, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda çıkarıldı.

Yolun diğer tarafına savrularak ağaca çarpan ve ismi henüz tespit edilemeyen 34 GH 6332 plakalı aracın sürücüsüne de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Fatih'te trafik kazası

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