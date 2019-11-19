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Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 00:32 | Son Güncelleme

Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyreden A.P'nin kullandığı 34 EU 7969 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

Refüjdeki ağaç ve bariyerleri parçalayıp yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobil, yol ortasında durabildi. Sürücü A.P. ile S.Ş, M.K. ve M.G. kaza dolayısıyla araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkardı. Yaralı olduğu tespit edilen A.P, M.K. ve M.G, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

M.K'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bayrampaşa istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılması, ağaç ve demir parçalarının belediye çalışanları tarafından temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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3 yaralı Fatih otomobil trafik kazası

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