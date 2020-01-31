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Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 02:03 | Son Güncelleme

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi üzerinde seyreden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LN 5638 ve 06 EFU 51 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada bir otomobil devrilirken diğer otomobil de belediyenin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBIKE) park alanındaki bisikletlerin üzerine uçtu. İki kişinin araçta sıkıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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6 yaralı Fatih otomobil polis zincirleme kaza

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