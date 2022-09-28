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  4. Fatma öğretmene acı veda! 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Fatma öğretmene acı veda! 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

28.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Fatma öğretmen kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti. Fatma Eren'in cenazesinin, Varsak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilirken, ismi açıklanmayan sürücünün tutuklandığı belirtildi.

Fatma öğretmene acı veda! 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 22 Eylül sabahı, Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı okula gitmek üzere yola çıkan Fatma Eren'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Yola savrulan Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Burada tedaviye alınan Eren, 6 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eren'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Fatma Eren'in cenazesi, Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan sürücünün ise tutuklandığı belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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