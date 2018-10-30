Fatma Şahin'den adaylık değerlendirmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel seçimlerde adaylığı konusuna ilişkin, "Benim tercihim doğduğum yere hizmet etmek ve yaptığımız işin toplumdaki karşılığını görmek." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, GGC’nin bir süre önce yapılan genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyet başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Ay ve yönetimini tebrik eden Şahin, insanların doğru, tarafsız, bağımsız ve hızlı haber almasının en önemli talepleri olduğunu, bu yüzden basının önemli bir noktada bulunduğunu dile getirdi.

Göreve gelirken söz verdiği bin 27 proje içerisinden yapamadıkları tek projenin kongre merkezi olduğunu belirten Şahin, "Bu projenin de her şeyi tamam. Uygulama projelerimiz bitti. Yerimiz tamam. TEDAŞ'ın yerinin taşınmasıyla ilgili süreç uzayınca gecikti, ancak o da yeni dönemimize bismillah denildiğinde ihalesi yapılacak." dedi.

Şahin, yaklaşan yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu: