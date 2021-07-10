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  4. Faturası 817 lira gelen vatandaş itiraz etti, 96 liraya düşürüldü

Faturası 817 lira gelen vatandaş itiraz etti, 96 liraya düşürüldü

10.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), yüksek doğal gaz faturası gelen vatandaşın başvurusu üzerine ilgili kamu idaresiyle yaptığı görüşmeler sonucu mağduriyet giderildi.

Faturası 817 lira gelen vatandaş itiraz etti, 96 liraya düşürüldü

İstanbul'dan KDK'ye başvuran bir kişi, 2020 kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin gelip bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini ifade etti.

Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde 2 kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti. Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkati çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

817 LİRALIK FATURA 96 LİRAYA DÜŞTÜ

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirdi.

KDK'nin girişimleri sonucu şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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