Merakla beklenen koronavirüs belgeleri yayınlandı! Fauci için flaş iddia

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs 10 milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu.

Virüsün nasıl ve nerede ortaya çıktığına dair henüz bilim dünyasının üzerinde mutabık kaldığı bir bilgi mevcut değil. Ancak salgının başladığı günden beri pek çok kişi Wuhan'daki laboratuvara işaret ediyor.

Bu laboratuvarın işlev kazanabilmesi için ABD tarafından finanse edildiği iddiası ise ülkenin en önemli gündem başlıkları arasındaki yerini koruyor.

Yayınlanan son belgeler pandemi konusunda ABD'nin en yetkili ismi Dr. Anthony Fauci'yi bir kez daha hedefteki adam konumuna getirdi.

Öyle ki Senatör Rand Paul'a göre, yeni belgeler Fauci'nin Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (NIH) Çin'in Wuhan laboratuvarında işlev kazanımı araştırmalarını finanse edecek boyutta yardım sağlamadığı yönündeki iddialarıyla çelişiyor.

TRUMP ASKIYA ALMIŞ

New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verildi. Finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

Aynı habere göre, bu 5 yıllık dönemde Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne 599 bin dolar yönlendirdi. Belgeler arasında Peter Daszak tarafından yönetilen EcoHealth Alliance'ın Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'ne sunduğu, daha önce yayınlanmamış bir hibe teklifi de yer alıyor.

FAUCI İÇİN FLAŞ ÇAĞRI

'Sürpriz sürpriz... Fauci yine yalan söyledi. Ve ajansının Wuhan'daki koronavirus araştırmasını finanse etmesi konusunda haklıydım' diyen Paul, Adalet Bakanlığı'ndan Fauci'nin Kongre'ye verdiği ifadesini gözden geçirmesini istedi.

Başka bir rapora göre, NIH, Wuhan enstitüsünde toplam 65 araştırma projesini finanse etti. The Australian dergisi tarafından yayınlanan soruşturmada bunun Fauci'nin izin verdiğinden daha fazla olduğunun altını çizdi.

Ayrıca birçok projenin 'yarasa koronavirüsleri üzerine riskli araştırmalar' içerdiği iddia edildi.

Yakında çıkacak olan 'Wuhan'da Gerçekten Ne Oldu' başlıklı bir kitaba dayanan rapor, üst düzey ABD'li yetkililerin Fauci'nin işlev kazanımı araştırmalarına yönelik bir NIH yasağını kaldırdığından habersiz olduğunu iddia ediyor.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Geçtiğimiz aylarda Çin'in ' Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer alıyor.

