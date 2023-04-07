HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fay hattının başladığı dağdan kopan kaya parçaları korkuttu! 'Deprem oluyor zannettik'

Fay hattının başladığı dağdan kopan kaya parçaları korkuttu! 'Deprem oluyor zannettik'

07.04.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğu belirtilen Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada, dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerine yuvarlandı. Kayalar tarım arazilerine kadar ilerlerken, bölge halkı evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu. Köylüler, olay sırasında deprem olduğunu zannettiklerini, canları için endişe duyduklarını belirtti.

Fay hattının başladığı dağdan kopan kaya parçaları korkuttu! 'Deprem oluyor zannettik'

Afyonkarahisar'da 3 Şubat 2002'de meydana gelen 6.0 ile 6.3 büyüklüğündeki depremler Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde yıkıma neden oldu. Depremde 42 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar aldı. Kayıtlara 'Çay depremleri' olarak geçen felaketin ardından Bolvadin ilçesinde yarıklar oluştu, yüzey deformasyonları görüldü. İlçeye bağlı Dipevler köyü bölgesinde, bunlara ek olarak yerleşim alanları ile evlerde çatlaklar oluştu. Dipevler'deki birçok evin duvarında, kolonlarında ve zemininde derin çatlaklar ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlikleri iyice artan köy sakinlerini bu kez de yerleşim yerlerine doğru yuvarlanan kayalar korkuttu.

eefa2e16a803eb5cba698f01aefdbc72

BOLVADİN FAYI'NIN BAŞLADIĞI NOKTA

1 Nisan günü dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Metrelerce ilerleyen dev kayalar vatandaşların arazilerine kadar gelirken, bölge yaşayanları kayaların evlerine zarar vereceği endişesi yaşamaya başladı. Kaya kopmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söylediği Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada yaşandı. Bu bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu. Kayaların kopma riskinin devam ettiği söyleyen bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Köylüler yüzlerce kilo ağırlıktaki kaya parçalarının insanlara zarar verebileceğini vurguladı.

a711e940fb1d44a9c6e209f9495804e8

'EVİMİN ÜZERİNE GÖÇECEK DİYE KORKUYORUM'

Köylülerden Turhan Sarıçiydem, olay nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Akşam saatlerinde evimde otururken bir gürültü duyduk, deprem oluyor zannettik. Çoluk çocuk dışarı çıktığımızda evimin çevresinde bulunan kaya parçalarının yollara savrulduğunu gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Bazı kaya parçaları da ayrılmak üzere ve evimiz tam dibinde. Evimin üzerine göçecek diye korkuyorum. Büyük bir yarık oluşmuş. Hayatımdan ve çocuklarımın hayatından endişeliyim" dedi.

1f464ffe37198478c451426bc3454121

'BİR SÜRÜ HANEMİZ TEHLİKEDE'

Şemsi Altındağ da hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için köyde yaşamak zorunda olduklarını söyleyerek, "Gece yarısı deprem oluyor sanarak dışarı çıktık. Baktığımızda kaya parçalarının hepsinin yuvarlandığını gördük. Canımız, hayvanlarımız tehlikede. Bir sürü hanemiz tehlikede. Kaya parçaları nedeniyle hepimiz sıkıntıdayız ve çocuklarımızın hayatından endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

4f8fb209cd9b4aa1c1e7d7f0a7a695fb

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kritik telefon görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kritik telefon görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun yanında konuştu, HDP'li Sırrı Sakık'a yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'nun yanında konuştu, HDP'li Sırrı Sakık'a yanıt verdi!
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!
Anahtar Kelimeler:
deprem Afyonkarahisar fay hattı kaya

En Çok Okunan Haberler

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

İlginizi Çekebilir

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.